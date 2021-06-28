“Ты доставил мне большую радость”. Мать 50-летнего Илона Маска показала, каким он был в первый год жизни
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“С днем рождения, Илон! Спасибо за этот чудесный день 50 лет назад. Ты доставил мне большую радость”, – написала она.
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Контекст:
Мэй Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск. Дочь Мэй Маск Тоска Маск реализовала себя в режиссуре. Ее младший сын Кимбал Маск занимается предпринимательством.
О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу под названием “Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения”, которая стала бестселлером.
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