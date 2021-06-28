 

“Ты доставил мне большую радость”. Мать 50-летнего Илона Маска показала, каким он был в первый год жизни

28.06.2021, 10:24, Новости дня
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“С днем рождения, Илон! Спасибо за этот чудесный день 50 лет назад. Ты доставил мне большую радость”, – написала она.

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Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Контекст:

Мэй Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск. Дочь Мэй Маск Тоска Маск реализовала себя в режиссуре. Ее младший сын Кимбал Маск занимается предпринимательством.

О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу под названием “Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения”, которая стала бестселлером.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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