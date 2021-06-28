Топ-менеджер Fozzy Group попал в скандал из-за “непатриотичных” высказываний. Он признал свои слова циничными, компания отстранила его от работы

В Facebook он написал, что это были закрытые Stories, которые видны только для друзей. Скриншоты опубликовал одесский активист Сергей Стерненко.

Там, в частности, есть кадр с концерта российского репера Басты в Киеве, который подписан словами: “Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села”.

Также есть визуализация аэропорта, который Азербайджан будет строить в городе Физули (с 1993-го по 2020 год был под контролем Нагорного Карабаха).

Этот рендер он подписал так: “Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине достались только “гиднисть” и “европейские ценности”?”.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3043724712570524

Стерненко на основании этих Stories пришел к выводу, что Баранский “явно не в той стране живет”. Также он опубликовал скриншоты других сообщений Баранского, где он назвал ношение вышиванок “…банутой привычкой”, а народную песню “Гей, пливе кача”, которая стала широко известна как реквием по героям Небесной сотни, “сельской песней”.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3043897992553196

Сам менеджер признал, что это были грубые и циничные высказывания.

“Для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу, и для них я перегнул палку. Когда я писал про вышиванки, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея была в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина, используя свои супер-мощные символы, двигалась вперед, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю. Вперед нам нужно бежать в два раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой. Я был потрясен, скольких людей это обидело, и мне крайне жаль”, – написал он.

https://www.facebook.com/baranskyi/posts/10161290326798102

Fozzy Group тоже отреагировала на инцидент.

Там сообщили, что Баранский начал работать в компании четыре месяца назад.

“В публикациях, которые сейчас распространяются в соцсетях, есть обвинения в непатриотичности одного из наших сотрудников. Мы понимаем, чем вызвано возмущение, и как группа компаний не разделяем такие высказывания. Итак, произошла ошибка относительно роли Славы в группе. Соответственно, мы хотим избежать ошибок со своей стороны. Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования”, – сообщили в компании и подчеркнули, что работают только в интересах Украины.

https://www.facebook.com/fozzygroup/posts/4247112818679380

Контекст:

На странице Баранского в Instagram указано, что он – бывший главред российского издания “Лафхакер”. В 2018 году он рассказывал в интервью YouTube-каналу “Точка G”, что владеет 10% долей портала.

Он год работал в компании “Яндекс”. По словам Баранского, он уволился оттуда из-за конфликта с менеджментом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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