В группе компаний Dutyfreeunite заявили, что категорически опровергают свою причастность к незаконному импорту китайских сигарет в Украину

“Нам неприятно это констатировать, но группа наших компаний стала жертвой либо непрофессионализма отдельных авторов материала, либо, куда хуже – целью щедро оплаченной медийной атаки. Мы не беремся делать скоропостижных выводов и надеемся на мирное досудебное урегулирование ситуации, особенно учитывая положительную репутацию KyivPost. Однако, распространенная изданием 22 июня информация порочит имя нашей компании, наносит непоправимый репутационный урон, а также нарушает неимущественные права ряда наших представителей”, – подчеркивается в заявлении.

В компании добавили, что материал “носит манипуляторный характер”, и “не исключено, что с целью опорочить имидж компаний либо их собственников”.

“Изложенные в статье утверждения о якобы причастности наших юридических лиц к контрабанде китайских сигарет Regina в Украину, — это ложь, которая не выдерживают критики. Ни единой пачки продукции указанного бренда компании, входящие в Dutyfreeunite, за все время работы на рынке, не импортировали и не продали”, – сообщили в Dutyfreeunite.

В статье KyivPost в том числе речь идет о совладельце “Тревел Ритейл Украина” и “Дьюти-Фри Одесса” Вадиме Слюсареве.

“Вадим Слюсарев стал одним из соучредителей некоторых компаний группы Dutyfreeunite в мае 2018 года. И описанные в материале события, мало того, что изложены недостоверно, так они еще и вовсе не соотносятся с его бизнес-деятельностью в сфере беспошлинной торговли”, – завили в компаниях и предположили, что первопричиной попыток дискредитации Слюсарева и компаний могла стать его общественная деятельность, что “абсолютно противоречит всем правилам честной бизнес-конкуренции, а также нарушает неимущественные права частного лица”.

Также в компании отметили, что они добросовестно платит налоги и с 2010-го по 2020 годы заплатили в бюджеты Украины более 50 млн грн.

“И всю свою предпринимательскую деятельность осуществляют в строгом соответствии с действующим украинским законодательством. Главным партнером Dutyfreeunite является признанная немецкая компания, одна из крупнейших на мировом рынке беспошлинной торговле Gebr. Heinemann, которая консолидирует продукцию более 1000 мировых известных брендов. Также, Dutyfreeunite входит в Европейскую бизнес-ассоциацию и является постоянным участником крупнейшего мирового комьюнити дьюти-фри и тревел-ритейл бизнеса в мире – TFWA (World Exhibition & Conference)”, – подчеркивается в сообщении.

Шесть проектов дьюти-фри компании работают в Украине исключительно легально, заявили в Dutyfreeunite. Группа готовит обращение к авторам материала о незаконном импорте китайских сигарет с требованием об опровержении недостоверной информации и аргументацией своей позиции.

“Группа наших компаний имеет многолетнюю положительную репутацию на рынке, является членом множества международных ассоциаций. Мы дорожим результатами труда своей команды, успешным сотрудничеством с немецким партнером и европейскими производителями мировых брендов. Поэтому, в случае игнорирования наших аргументов, будем вынуждены добиваться опровержения распространенной против нас клеветы в судебном порядке”, – резюмируется в заявлении.

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