Шевченко считает, что сборная Украины добилась результата на Евро 2020, и остальное будет “большим бонусом”

“Мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их, сказал, что у нас есть шанс. Пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать. Команда шла к этому, мы добились результата. Сейчас у нас развязаны руки, поэтому все остальное для нас будет большой бонус”, – сказал Шевченко.

Сборную Швеции он считает очень хорошей командой.

“С огромным уважением отношусь. У них есть определенный стиль игры, они его придерживаются постоянно. […] Команда силовая, она практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда заслуживает большого уважения”, – подчеркнул тренер украинской сборной.

На вопрос, можно ли матч Швеция – Украина назвать самым важным в тренерской карьере Шевченко, он выразил надежду, что будет намного больше важных матчей.

Контекст:

Поединок 1/8 финала Евро 2020 между сборными Швеции и Украины состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). В случае победы украинцы в четвертьфинале турнира сыграют с победителем противостояния Англия – Германия.

В плей-офф чемпионата Европы сборная Украины вышла впервые.

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