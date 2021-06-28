 

Шевченко считает, что сборная Украины добилась результата на Евро 2020, и остальное будет “большим бонусом”

28.06.2021, 10:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их, сказал, что у нас есть шанс. Пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать. Команда шла к этому, мы добились результата. Сейчас у нас развязаны руки, поэтому все остальное для нас будет большой бонус”, – сказал Шевченко.

Сборную Швеции он считает очень хорошей командой.

“С огромным уважением отношусь. У них есть определенный стиль игры, они его придерживаются постоянно. […] Команда силовая, она практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда заслуживает большого уважения”, – подчеркнул тренер украинской сборной.

На вопрос, можно ли матч Швеция – Украина назвать самым важным в тренерской карьере Шевченко, он выразил надежду, что будет намного больше важных матчей.

Контекст:

Поединок 1/8 финала Евро 2020 между сборными Швеции и Украины состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). В случае победы украинцы в четвертьфинале турнира сыграют с победителем противостояния Англия – Германия.

В плей-офф чемпионата Европы сборная Украины вышла впервые.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Путин обсудил с руководителями стран СНГ положение в Карабахе и Киргизии

13.11 / Экс-капитан «Рубина» получил 12 лет колонии за мошенничество

19.09 / Разработчик «Авангарда» назвал своевременной демонстрацию нового оружия России

05.11 / Украина предлагает завершить войну на Донбассе в начале 2021 года и в марте провести там выборы – Кравчук

05.02 / В США заявили о превосходстве Су-35 над F-15

13.04 / Посольство в США призвало Госдеп не стесняться произносить вслух имя Гагарина

10.07 / Москва упрекнула Вашингтон в высокомерии

08.09 / Муфтий Москвы заболел коронавирусом

25.05 / “Угрозы, слежка, прослушка”. Мать Протасевича рассказала о давлении властей Беларуси из-за деятельности сына

27.01 / Путин в Давосе говорил о мировой войне и единстве России и Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика