 

Стало известно о скором подорожании хлеба в России

28.06.2021, 10:16, Разное
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В Российском союзе пекарей (РСП) остались недовольны разрабатываемым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Как утверждают эксперты, новый стандарт может привести к увеличению цен на хлеб в России.

Члены объединения обратили внимание, что в документе термин “хлебопекарная продукция” имеет широкое значение. Сюда относятся хлебобулочные изделия и полуфабрикаты, а также хлебные изделия и полуфабрикаты. Примечательно, что в Налоговом кодексе такое определение не встречается.

Как передает “Коммерсантъ”, союз опасается, что в результате предприятий лишат льготного налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%. Глава РСП Алексей Лялин заявил, что дополнительная финансовая нагрузка составит 22,4 миллиарда рублей, что в итоге приведет к подорожанию хлеба.

В конце прошлого года появились данные об увеличении стоимости ряда важных продуктов. Власти пообещали сделать все возможное, чтобы остановить рост цен на макароны, яйца, сахар, подсолнечное масло и хлеб в России.

Ранее “Дни.ру” сообщили о том, что в ближайшие десять лет появится новый хлеб в России. Как рассказал представитель рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин, что продукция будет состоять из белка насекомых. Это вещество обладает иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.



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