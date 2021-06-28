 

МИД счел неприемлемым отсутствие реакции США на обращения РФ из-за кибератак

28.06.2021, 9:52, Новости дня
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Москва до сих пор не получала ответ Вашингтона на более чем 40 обращений по поводу кибератак на госструктуры и системы России, это неприемлемая, вредная позиция, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Говоря о саммите в Женеве, он, в частности, отметил, что российская сторона «упомянула» конкретную кибератаку – «атаку с использованием возможностей интернета на систему здравоохранения Воронежской области, как пример».

«Но всего у нас за последнее время было более 40 обращений к американцам по конкретным ситуациям использования интернета для осуществления атак на российские структуры, юридические лица, госструктуры и так далее. Эпизодически, крайне редко, то есть можно сказать практически никогда, американцы не отвечают на наши обращения», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это «неприемлемый подход»: США «почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют». «Они заведомо не воспринимают их. Это вредная позиция, она не приведёт ни к какому прогрессу», – подчеркнул замглавы российского МИД.

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Россиигенерал армии Николай Патрушев заявил, что на критическую инфраструктуру РФ в 2020 году было совершено свыше 120 тыс. кибератак совершено, большая часть из них шла с территории США, Германии и Нидерландов.



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