 

Компартия Китая отметила ценность контактов с «Единой Россией»

28.06.2021, 9:52, Новости дня
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Компартия Китая не забудет вклад РФ в революционное прошлое КНР и высоко ценит контакты с «Единой Россией», сообщил заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Го Ечжоу.

«Контакты между правительствами Китая и РФ – важная составляющая нашего двустороннего сотрудничества, мы создали официальный механизм по взаимодействию с партией Единая Россия. Китай не забудет пушечный выстрел (с крейсера «Аврора»), ознаменовавший начало Октябрьской революции. Благодаря марксизму, предоставленному (Россией), он связан с путем государственного развития КНР. Через трудности и лишения наша страна тогда искала возможности для спасения китайского народа», – сообщил Ечжоу, передает ТАСС.

Чиновник напомнил, что правящие партии Китая и РФ продолжают вносить ценный вклад в развитие китайско-российских отношений, способствуя реализации на практике ключевых договоренностей, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы тесно взаимодействуем, обмениваясь опытом государственного управления, а также мнениями по важным вопросам, представляющим взаимный интерес. Сейчас Компартия Китая продолжает вести за собой весь китайский народ, который следует по новому пути строительства современного социалистического государства», – добавил он

Ранее Ечжоу заявил, что высшее руководство КНР уверено в успешном развитии РФ под руководством президента Владимира Путина.

В понедельник, 28 июня, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры приурочены к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

1 июля КПК празднует 100-ю годовщину, в преддверии которой по всему Китаю власти организовали множество мероприятий, в том числе масштабных, с участием десятков тысяч человек. Эта юбилейная дата – важная веха в истории КНР, когда подводятся итоги работы предшествующих поколений по укреплению государственности и стимулированию социально-экономического развития страны, а также формируются новые приоритеты долгосрочного роста. Одна из важных задач последующих лет – усиление открытости и роли Китая на международной арене, эффективная реализация концепции председателя Си Цзиньпина о формировании «человечества с единой судьбой».



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