Межкомнатные двери на любой вкус, размер, фасон и кошелек

В интерьерах домов и квартир особую роль занимают межкомнатные двери. При выборе будущего стиля и интерьера дома эксперты и сами владельцы квартиры обращают внимание на фасон, дизайн и цвет межкомнатных дверей. Лучший магазин межкомнатных дверей «Первый Гипермаркет Дверей», где можно найти двери на любой вкус, размер с оптимальными ценами на любой бюджет.

Выбираем межкомнатные двери

Перед выбором межкомнатных дверей нужно внимательно ознакомиться с основными критериями выбора. Эти факторы влияют на цену, на срок службы и на другие важные параметры. Поговорим о нескольких факторах:

Производитель – в зависимости от популярности производителя и на его присутствие и позицию на рынке, межкомнатные двери могут стоить по-разному. В магазине есть огромный ассортимент от известных производителей. Они все имеют сертификат о качестве, который можно запросить при покупке.

Материал – важную роль играет материал, из которого сделана продукция. Из качественного материала получаются качественные межкомнатные двери.

Сбор – от надежности сбора дверей тоже зависит многое. Подгонка, приклейка элементов, обработка поверхности – это факторы и части сбора.

Гарантия – проверенные производители дают гарантии на их продукцию. Насколько выше качество – настолько долгосрочная гарантия.

Что не должно быть в межкомнатных дверях?

Перечислим несколько факторов, которые не должны присутствовать в качественных межкомнатных дверях:

Проблемные участки (трещины, сучки и другое),

Деформация и усыхания у шпонированных дверей,

Следы от механического воздействия (при прикосновении рукой не должно оставаться следов на поверхности),

Цветные разнотонности.

Какую конструкцию выбрать?

Межкомнатные двери разделяются на три основных конструкций:

Щитовые межкомнатные двери– рама этих моделей состоит из натурального дерева с обшивкой из МДФ. Они заполняются деревянными брусками МДФ, ДСП, картонными сотами. Цена окончательной продукции в основном зависит от этих наполнителей. Щитовые межкомнатные двери по цене ниже стоимости филенчатых дверей.

Филенчатые межкомнатные двери – основа этих моделей состоит из бруса, их горизонтальных и вертикальных стоевых. Они соединены между собой шиповыми крепежами. Проемы заполнены филенками, ДСП или МДФ. Отдельные модели в проемах имеют стекло.

Сборные межкомнатные двери- эти модели состоят из отдельных оклеенных элементов. Они более удобные в реставрации.