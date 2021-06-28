Карди Би во второй раз станет мамой

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась очередная церемония премии BET Awards, которую вручает Black Entertainment Television за достижения в разных видах искусства афроамериканцам и другим нацменьшинствам Америки. Сенсацией вечера стало появление певицы Карди Би с мужем, рэпером Offset. 27-летняя артистка снова беременна, причем, судя по изменившимся формам фигуры, хип-хоп-исполнительница станет мамой во второй раз совсем скоро.

После выступления в откровенном, не скрывающим, а скорее подчеркивающим живот наряде, Карди выложила говорящее фото в Instagram, поделившись радостной новостью со своими 98 миллионами подписчиков.

Номер два, – подписала лаконично фото Карди.

Фанаты поздравили любимицу, но были удивлены, ведь меньше года назад, в сентябре Карди подала на развод с мужем после трех лет брака. В заявлении, которое она подала в Верховный суд округа Фултон в Джорджии, значилось, что ее брак с супругом “безвозвратно разрушен” и что они уже давно живут отдельно друг от друга.

Карди Би и Offset с дочерью

Напомним, Карди Би (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) и Offset (Киари Кендрэлл Сэфас) вместе с 2017 года. Влюбленные сыграли свадьбу 20 сентября 2017-го спустя всего несколько месяцев отношений. 10 июля 2018-го у них родилась дочь Калче Киари Сэфас. 4 декабря 2018 года артисты объявили о расставании, но в феврале 2019 года помирились и снова стали жить вместе. В 2019 году они приобрели шикарный особняк в Атланте. Его стоимость вместе с прилегающей территорией составила 5,75 миллионов долларов. Дом площадью в 2100 квадратных метров расположился на поле в 2,5 гектара, в нем пять спален, семь ванных комнат, большая кухня и даже сейф-комната, где хранится оружие.