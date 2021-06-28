 

Пользователям социальной сети Twitter предложили новые функции

28.06.2021, 9:40, Новости дня
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Twitter предлагает новые платные услуги. В частности, по цене от трех до десяти долларов в месяц можно будет оформить подписку на определенные виды контента. Разумеется, при этом вам должно уже исполниться 18 лет.

К авторам постов, которые смогут пользоваться преимуществами платного пакета Super Follows, также выдвигаются определенные требования. Например, у них должно быть не менее 10 тыс. подписчиком, а количество твитов за последний месяц не может быть меньшим 25-ти.

Также в соцсети можно открывать платные голосовые комнаты по новому пакету Ticketed Spaces. При этом Twitter позволяет продавать платные приглашения в них, которые обойдутся пользователям в сумму от 1 до 1000 американских долларов.



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