Пользователям социальной сети Twitter предложили новые функции

Twitter предлагает новые платные услуги. В частности, по цене от трех до десяти долларов в месяц можно будет оформить подписку на определенные виды контента. Разумеется, при этом вам должно уже исполниться 18 лет.

К авторам постов, которые смогут пользоваться преимуществами платного пакета Super Follows, также выдвигаются определенные требования. Например, у них должно быть не менее 10 тыс. подписчиком, а количество твитов за последний месяц не может быть меньшим 25-ти.

Также в соцсети можно открывать платные голосовые комнаты по новому пакету Ticketed Spaces. При этом Twitter позволяет продавать платные приглашения в них, которые обойдутся пользователям в сумму от 1 до 1000 американских долларов.