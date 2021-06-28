 

Эксперт рассказал, как правильно пользоваться кондиционером

28.06.2021, 9:40, Новости дня
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Эксперт по монтажу и эксплуатации климатизаторов Дмитрий Воловенко рассказал россиянам, как правильно использовать кондиционеры, чтобы в летнюю жару они эффективно охлаждали помещения.

Во-первых, нужно правильно смонтировать оборудование, напоминает он. Ошибки в этом деле недопустимы, так как приводят к неправильной работе кондиционеров.

Во-вторых, не стоит забывать, что любой кондиционер работает по принципу рекуперации. Если он включен, о воздух все равно поступает снаружи, проветривая помещение. Поэтому при включенном кондиционере не нужно открывать окна. Так вы только будете нагревать помещение теплым воздухом с улицы, а вся его работа может быть сведена к нулю.



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