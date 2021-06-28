Власти Украины намерены конфисковать землю у россиян

Заместитель главы минэкономики Украины Тарас Высоцкий рассказал, что власти страны намерены прекратить продажу украинской земли россиянам. В случае, когда покупка будет совершена через посредников, территорию могут конфисковать.

Изначально предполагается полный запрет на покупку земли на территории Украины гражданами России. При таких ограничительных мерах остаётся вероятность, что сделки начнут совершать через самих украинцев. В этом случае, как объяснил Высоцкий, представители СБУ и Держгеокадастра будут внимательно изучать документы по продаже и, если обнаружиться факт приобретения земли гражданином РФ через посредника в Украине, земельный участок будет конфискован. Также, перед самой покупкой, украинца будут проверять с не меньшей тщательностью. В частности, изучать источники его доходов и средства, на которые планируется приобрести землю.

Подобные ограничительные меры связаны с новым законом, принятым Верховной Радой. Согласно ему, с 1 июля иностранные граждане не смогут приобретать в собственность сельскохозяйственные земли на территории Украины, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».