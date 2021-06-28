Виктория Боня решила вернуться на телевидение

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня приняла решение о возвращении на телевидение. По словам знаменитости, теперь зрители смогут видеть ее чаще, нежели обычно.

На протяжении нескольких лет Виктория Боня не появлялась ни на одном шоу. Исключение составляли только проекты Андрея Малахова или же короткие интервью. В какой-то момент экс-участнице «Дома-2» хотелось, чтобы о ней забыли, ей было больно. Однако пришло время, когда Виктория Боня поняла, что, если она исчезнет и спрячется, то те, кто ненавидит знаменитость, только порадуются. Звезда скандального реалити не собирается доставлять хейтерам такого удовольствия.

Виктория Боня решила вернуться в индустрию, и ей уже поступило соответствующее предложение. О такой работе ведущая мечтала много лет. На сегодняшний день она пока не может рассказать о проекте, но пообещала сделать это сразу же после подписания контракта. Всеми подробностями Боня поделится уже ближайшей осенью.

Знаменитость призвала всех не сдаваться, важно не позволять никому влиять на собственную жизнь, пишет портал «Политэксперт».