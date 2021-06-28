 

Седокова решила молиться в храме, чтобы избавиться от крапивницы

28.06.2021, 9:30, Разное
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Певица Анна Седокова намерена бороться с крапивницей посредство молитв в храме. На днях артистка перенесла самый сильный приступ за последнее время.
Анна Седокова считает, что все, чем болеют люди, является психосоматикой. Она много читала об этом, но так и не поняла. Артистке сказали, что приступы крапивницы повторяются, поскольку экс-солистка группы «ВИА Гра» не может принять какую-то определенную ситуацию в жизни, что-то держит в себе.

Недавно у Седоковой надулось лицо, увеличились губы, отекли глаза, а тело покрылось различными красными пятнами. У артистки появился сильный зуд, в какой-то момент ей хотелось выпить снотворное и уснуть. Певица не сдается и пытается решить проблему. Медики укололи знаменитости сильный укол, также она решила пройти процедуры по очищению в клинике.

Седокова и ее супруга Янис Тимма даже отправились в храм, чтобы помолиться. Спортсмен считает, что к решению проблемы необходимо подходить комплексно. Сама же певица пытается понять психосоматический аспект приступов. Она старается медитировать, прощать, молиться, пишет портал Nation News.



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