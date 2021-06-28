 

Зеленский подписал закон, который позволяет пустить закупки на миллиарды гривен в обход ProZorro

28.06.2021, 9:28, Новости дня
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Об этом свидетельствуют данные в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады. 

25 июня Зеленский вернул в Раду закон со своей подписью. 

Цель закона – завершение реформы органа обжалования в сфере публичных закупок, сказано в пояснительной записке к законопроекту. 

Проект DoZorro сообщил в Facebook, что закон вносит ряд положительных нововведений, но больше – коррупционных рисков и проблем. 

В частности, он обязывает представителей бизнеса при обжаловании закупок в Антимонопольном комитете предоставлять доказательства нарушения их прав и интересов. 

“Такая норма фактически позволит АМКУ по своему усмотрению выбирать, какие жалобы рассматривать, что навредит возможности бизнеса защищать свои права”, – подчеркнули в DoZorro. 

Кроме того, закон позволяет пустить закупки на миллиарды гривен в обход действия закона о публичных закупках и без проведения тендеров в ProZorro, по договорной процедуре провести закупки ко Дню независимости Украины. Выполнение плана мероприятий оценили в 5,4 млрд грн, в него включили ряд инфраструктурных проектов. 

Также он выводит из-под действия закона о ProZorro строительство Киевской объездной дороги, предварительная стоимость которой –  85 млрд грн. 

https://www.facebook.com/dozorro.org/posts/2298574163606387

Проект DoZorro вспомнил о комментарии Зеленского относительно тендеров, который он озвучил в 2020 году. 

“Мне кажется, мы живем в стране, в которой не было дорог. Наша задача – в течение тех годов, которые нам дал народ Украины показать, что дороги будут строиться. Я вам честно скажу, я не знаю, что там с тендерами и честно, меня это не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный и быстрый результат, пусть тот и строит дороги”, – говорил он в ходе визита в Волынскую область 9 июля, пишет “Цензор.НЕТ”. 

Контекст:

DoZorro призывал Зеленского не подписывать этот закон из-за коррупционных рисков. Как писали СМИ, из-за того, что Киевскую объездную дорогу вывели из-под действия закона о публичных закупках, она может повторить судьбу Трансильванской магистрали в Румынии и стать самой дорогой в мире. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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