 

“Сексуальная!”, “Мужики оценят, женщины обматерят”. Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах

28.06.2021, 9:28, Новости дня
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“1, 2, 3, 4, 5? Голосуем! “Тыжематей” и “ввашемвозрасте” – на выход”, – написала она.

Певица позировала на поле для гольфа в откровенных позах.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Подписчики прокомментировали пост.

“Мужики оценят, женщины обматерят”, – отметила hribanova573.

“Сексуальная!” – заявил kirill_nesterov_00.

Контекст:

17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: “Приходи ко мне” (2008), “Шлепали шлепки” (2017) и “Королева ночи” (2019).

У певицы две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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