“Быть идеальными во всем – моральное жлобство”. Беременная MamaRika рассказала о ссоре с мужем

“Мы не идеальные… Сегодня ночью был разбор полетов и мы наговорили друг другу много гадостей (ну я, в основном). […] Говорит ли это о том, что с нашей семьей что-то не так? Конечно, нет”, – написала в своем Instagram-аккаунте MamaRika.

Она уверена, что “это нормально – периодически поднимать темы на подвышенных тонах”.

“Иначе выходит, что вам уже давно все равно, а это самое худшее. Конечно, осадочок остается, потому стоит не доводить до скандалов, но и пытаться быть идеальными во всем – это моральное жлобство и ложь самим себе”, – считает певица.

Ключевым в разрешении семейных конфликтов молодая женщина считает диалог между супругами.

“Если ты жив, если хочешь жить в гармонии с любимым или любимой, если любишь и его, и себя – работай над отношениями. Да, это тяжелый ежедневный труд, а не просто идеальная картинка из Instagram, как кому-то может показаться. Диалог – вот что спасет и сохранит семью. Это и есть ключ к решению всех проблем”, – подытожила MamaRika.

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Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

В мае 2021 года певица сообщила о своей беременности.

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