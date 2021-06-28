 

Вакцинацию от коронавируса завершили 580 тыс. украинцев

28.06.2021, 9:28, Новости дня
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“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 18 631 человек. Из них вакцинирован первой дозой – 11 041 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 7590 человек. […] За 27 июня 2021 года было сделано на 25 029 прививок меньше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в воскресенье прививки делали 123 мобильные бригады, 241 пункт и 83 центра вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели в Киеве (2879), меньше всего – в Черновицкой области (87).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 2 484 766 прививок. Вакцинировано 1 904 880 человек, из них получили первую дозу – 1 904 878 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 579 888 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – отметили в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Sinovac Biotech, было введено 11 744 дозы этого препарата (большинство как первую дозу).

Минздрав в Facebook сообщил, что в очередь на вакцинацию по состоянию на 27 июня записались 749 тыс. украинцев.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1884739738355789

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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