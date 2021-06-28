В сети опубликовали ответы Путина на прямой линии 30 июня

Неизвестный гражданин опубликовал в сети Интернет черновик с ответами президента РФ Владимира Путина на вопросы, которые будут ему заданы в рамках прямой линии 30 июня.

– Владимир Владимирович, а вы сами вакцинировались от новой коронавирусной инфекции?

– Хорошо, что вы такой вопрос задали. Потому что тема для обсуждения действительно обширная и что самое важное, актуальная в наше время. Как вы знаете, с прошлого года и наша страна, и весь мир испытывают серьёзные трудности с этой пандемией и мы тут явно не на последнем месте находимся по успешности применяемых мер. В США, напомню, в Нью-Йорке тысячи смертей в день практически. Я не помню точную цифру, но она впечатляющая. И наш вклад, наша вакцина, которая появилась одной из первых – это очень серьёзно на мировом уровне. Именно наша страна, я считаю, сокрушит в итоге коронавирус, внесёт решающий вклад. Конечно, это раздражает наших западных так называемых партнёров, отдельных личностей наиболее одиозных среди них, которые не видят и не понимают, что следует сосредоточиться в первую очередь на своих проблемах, социальных. Всё-таки в США был очень большой, тяжёлый период рабства и мы видим эхо этих времён до сих пор. Само мышление американского руководства, я бы сказал, во многом колониальное и это сильно влияет на ситуацию в контексте общемировой безопасности, провоцирует рост напряжённости на всех континентах.

– Почему в выборах не смогут участвовать сразу несколько оппозиционных политиков?

– Те, о ком вы говорите, ну вы понимаете о ком. Они нарушали российское законодательство и наш независимый суд признал их экстремистами, а экстремисты не имеют права участвовать в выборах. Вы полагаете, участникам протестной акции в Капитолии американская система правосудия предоставит право избираться в органы власти?

– Владимир Владимирович, погубит ли Америку гомосексуализм?

– Вот вы сами ответили на свой вопрос. Самим фактом постановки этого вопроса. Ответ, как видите, очевиден. Вопрос только в том, случится это или нет. В какие сроки случится и будут ли эти сроки приемлемы для нас.

– Владимир Владимирович, как известно, Россия имеет самые крупные в мире запасы природного газа и активно его экспортирует. Почему государство не может газифицировать свою страну, а частным путём провести газ стоит очень дорого, фактически непосильно для людей?

– Вы знаете, недавно, 22 июня, был трагический юбилей – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, поэтому я бы слово «газификация» хотел бы в этом контексте заменить на «подведение газа к границам домовладений». Если говорить о ценообразовании, оно является рыночно обоснованным, и поверьте, не превышает в среднем цены в Западной Европе и Соединенных Штатах, а мы в России делаем это бесплатно. Процесс идет и однозначно завершится успешно. Поэтому драматизировать ситуацию я считаю нецелесообразным.

– Как вы реагируете на обвинения западных лидеров и представителей СМИ на обвинение вас и России в нарушении прав человека?

– Права человека – категория субъективная, поэтому желание наших западных партнеров подогнать всех под одну гребёнку неэтично. Какие-то основополагающие для американца права, как, например, право на свободное владение оружием, не нужны россиянину и наоборот. Но хочу отметить, что я предпринял всеобъемлющий комплекс мер, чтобы права человека в России не нарушались. Для примера уже много лет работает Совет по правам человека при Президенте России. В США, насколько мне известно, такой мониторинговый орган отсутствует.

– Американская журналистка на пресс-конференции в Женеве обвинила вас в уничтожении всей оппозиции в России. Что вы думаете по этому поводу?

– Я в Женеве ответил на этот вопрос, а сейчас могу фактически повторить свою позицию. Если говорить о тех, кто ушел в мир иной, то некоторые лица, упоминавшиеся там, погибли ещё в девяностых, когда я просто не имел никаких возможностей, не был во власти. Далее шло перечисление, что называется по списку. Представьте, если бы мы задавали вопросы подобным образом. Например, не поговорить ли нам о Джеффри Эпштейне и его загадочном самоубийстве. Не составить ли нам акт Эпштейна? Я не хочу говорить, что он был хорошим человеком, но он ведь имеет право на справедливый суд. Если говорить об оппозиции, то в США вопрос зачистки оппозиции проходит очень грубо. Популярная соцсеть заблокировала страницу Дональда Трампа. Вы можете представить, чтобы я дал поручение Роскомнадзору заблокировать страницы Зюганова, Миронова, Жириновского? Даже вот один из моих наиболее ярких оппонентов Григорий Явлинский размещает свои материалы и некоторые из них, например, о вреде национализма в России, находят у меня идеологическую поддержку. Прочитал с удовольствием и даже пожелал автору пройти в Госдуму.

Как сообщил аноним, бумаги были обнаружены на автобусной остановке в Сочи вблизи резиденции главы государства «Бочаров ручей».

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