 

Пушков предрек разрушение Евросоюза после вступления Украины

28.06.2021, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в Европейский союз может привести к подрыву и разрушению “евро-проекта”. Так он отреагировал на обращение президента Владимира Зеленского к кандидатам на должность канцлера ФРГ.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что украинский лидер с определенной долей раздражения обратился к немецким политикам по вопросу о вступлении Незалежной в Евросоюз. При этом он не скрывал, что лидеры европейских стран уже долгое время отказываются решать вопрос о будущем Украины под разными предлогами. Зеленский выразил уверенность, что так называемый “европейский проект” без его страны не будет завершен.

Пушков прокомментировал это заявление у себя в телеграмм-канале. Сенатор удивился, почему проект не будет завершен без Украины. Он напомнил, что Европа много веков существовала и без нее. Политик подчеркнул, что самым успешным временем для ЕС был период без Украины, а ее нехватка не ощущалась после того, как эта “далекая европейская провинция” возникла.

Когда Евросоюз захотел “оторвать” Незалежную от России, он получил вместо демократического государства с развитой экономикой “нахлебника”, как отметил Пушков, с тотальной коррупцией, слабой экономикой и агрессивной элитой. В этой связи, сенатор заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведет не к завершению “евро-проекта”, а к его уничтожению.

Кроме того, Алексей Пушков заметил, что украинских политиков не интересуют европейские ценности, то есть у Киева нет любви к Евросоюзу как таковому. По мнению сенатора, Украину как “паразита” волнуют только финансовые возможности ЕС, дотации и субсидии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Роскомнадзор заявил о цензуре иностранных компаний в отношении российских СМИ

07.08 / Президент Польши пообещал Украине щедрый подарок

24.03 / Мнение: Подобное к подобному

15.09 / Мнение: Перехваты американских самолетов у российских границ

30.10 / Все еще вместе: Прилучного и Карпович заметили папарацци после новостей о разрыве

04.03 / Мнение: КПРФ пропагандирует терроризм, революционный рэкет и Кронштадтское восстание

29.05 / Мнение: Баловство эти ваши трубочки

18.10 / В Калмыкии берег старейшего водохранилища усыпало мертвой рыбой

13.04 / С огоньком: Карди Би выпустила свою первую линию спортивной одежды

28.06 / В Рязани пациенту удалили злокачественную опухоль языка и сохранили речь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика