 

Нефть подешевела после «ударной» недели

28.06.2021, 8:54, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром немного снижаются в рамках коррекции после активного роста на прошедшей неделе.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,15% – до 75,27 доллара, цена августовских фьючерсов опустилась на 0,12% – до 76,09 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,01% – до 74,04 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник котировки нефти перешли к коррекционному снижению. По итогам прошлой недели стоимость этого сырья марки Brent выросла на 3,4%, а WTI – на 3,6%. Такой активный рост был обусловлен возрождающимся спросом на нефть.

В дальнейшем внимание нефтяных трейдеров будет направлено на заседание ОПЕК+, которое пройдет в четверг, 1 июля. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу, в то же время аналитики считают, что увеличение не будет большим.



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