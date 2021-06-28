Нефть подешевела после «ударной» недели

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром немного снижаются в рамках коррекции после активного роста на прошедшей неделе.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,15% – до 75,27 доллара, цена августовских фьючерсов опустилась на 0,12% – до 76,09 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,01% – до 74,04 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник котировки нефти перешли к коррекционному снижению. По итогам прошлой недели стоимость этого сырья марки Brent выросла на 3,4%, а WTI – на 3,6%. Такой активный рост был обусловлен возрождающимся спросом на нефть.

В дальнейшем внимание нефтяных трейдеров будет направлено на заседание ОПЕК+, которое пройдет в четверг, 1 июля. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу, в то же время аналитики считают, что увеличение не будет большим.