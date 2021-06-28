Кардиолог назвала правила употребления кофе в жару

При употреблении кофе в жару нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью, сообщила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова.

Прежде всего, нужно учесть, что кофе обладает мочегонным действием, способствует выведению жидкости из организма, а в жару сохранение водного баланса приобретает особое значение, уточнила врач.

«Кофе ведет к обезвоживанию, поэтому желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды», – приводит слова Хачировой радио Sputnik.

Что касается количества кофе, которое можно позволить себе летом, то в этом вопросе стоит ориентироваться на собственные ощущения, отметила кардиолог. По ее словам, если после очередной чашки кофе появляется тревожность, чувство беспокойства, тахикардия, значит, норма превышена, но до такого состояния лучше не доводить.

С осторожностью нужно относиться к популярным летом смесям кофе с другими напитками, добавила Хачирова. Например, сочетание кофе с энергетиком создает дополнительную нагрузку на сердце, отметила она.

«Кофе и энергетик – это дополнительная нагрузка на сердце, а в жару сердце у нас и так работает в несколько напряженном режиме, это может вызвать нежелательные последствия для организма», – предупредила кардиолог.

Она также отметила высокую калорийность кофе с апельсиновым соком.

«Сочетание кофе с соком не вредно, но нужно помнить, что свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не дает насыщения», – заключила Хачирова.

Ранее врач назвала позволяющие сохранять бодрость в жару продукты.