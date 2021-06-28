 

Работодатели высказались о возможности повышения зарплат

28.06.2021, 8:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам в исследования портала «Работа.ру».

Более трети опрошенных (36%) собираются увеличить зарплату работникам во втором полугодии этого года, пишет РБК. Не планируют менять зарплаты в своих фирмах 62% респондентов, еще 2% намереваются понизить их.

В то же время 54% опрошенных работодателей отметили, что уже поднимали зарплаты сотрудников в этом году. Чаще всего прибавка была не более 10% (60% респондентов). На 10-30% зарплаты работников обычно повышают в 36% компаний. Еще 3% опрошенных работодателей рассказали, что в их фирмах повышение часто составляет 30-50% от нынешней зарплаты, а 1% респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза.

Пока не повышали зарплаты в этом году 43% опрошенных работодателей, а 3% респондентов отметили, что зарплаты понизились.

В опросе участвовали более тысячи представителей компаний из всех федеральных округов.

Накануне были названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих

12.04 / Hill – Эрдоган призвал положить конец «тревожной эскалации» на границе между Россией и Украиной

01.10 / Тральщик «Георгий Курбатов» спустили на воду в Петербурге

25.08 / Зеленский назначил нового руководителя силовой операции в Донбассе

07.08 / В Италии из-за коронавируса возродили средневековую чумную традицию

29.07 / В Индии запретили еще около полусотни китайских приложений

24.01 / Российские биатлонистки взяли золото на этапе КМ в Италии

31.07 / Для нового приговора Кокорину и Мамаеву вспомнили про «забытый» стул

01.01 / Инвестиционное соглашение ЕС и Пекина угрожает мечтам Байдена об антикитайском альянсе с Брюсселем

20.08 / Рассекречены цены и параметры новых Citroen C4 и e-C4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика