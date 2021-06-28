Просто и универсально: лучшие стрижки, которые легко изменять каждый день

Ошибаются те, кто отказывается от стрижки, потому что думает, что всегда будет выглядеть одинаково. Короткие волосы очень универсальны и позволяют делать множество причесок. Пикси, микробоб, боб, кефаль – фактически подавляющее большинство из них представляют собой заново изобретенные версии пикси и каре. Это классические стрижки, которые наиболее востребованы в парикмахерском искусстве и которые стилисты адаптируют к каждому из своих клиентов в зависимости от их индивидуальных особенностей.

Гранж-пикси

Короткая стрижка пикси допускает много способов укладки. На этой фотографии стрижка стиля гранж с челкой и баками. Вам нужно нанести всего лишь немного воска-спрея, тщательно взбить волосы руками, и ваша укладка готова. Она очень практична для занятых женщин.

Пикси с волнами

Кто сказал, что волны подходят только для коротких или длинных волос? У очень короткой пикси несколько волн создают атмосферу изысканности. Конечно, лучше сделать такую укладку в салоне, потому что она требует некоторого мастерства.

С эффектом парика

У вас круглое лицо? Вот пример для коротких волос, который визуально удлиняет лицо. Сделайте челку достаточно пышной и закрепите лаком для волос или спреем средней фиксации. Суть в том, что, вместо того чтобы отбрасывать все волосы назад, вы наклоняете их немного в одну сторону. Результат суперженственный.

С косой челкой

Если у вас длинное лицо и короткие волосы, то лучше всего использовать боковую челку, которая «смягчит» черты лица. Прическа практически не требует укладки.

С зигзагообразным пробором

Эффект зигзага на коротких волосах выглядит очень стильно. Это идеальный способ добавить прическе объема и хорошо скрыть отросшие корни седых волос.

Кефаль с эффектом мокрых волос

Очень гламурная укладка, идеально подходящая для вечеринки с друзьями. Если вас пригласили на особое мероприятие, почему бы и не сделать такую прическу? Также она подходит для волнистых и непослушных волос.

Гладкая прическа с боковым пробором (главное фото)

Гладко зачесанные блестящие волосы придают образу элегантность и изысканность. Если у вас лицо овальной формы, такая укладка вам идеально подойдет.

Пикси А-силуэта с длинной челкой

Пикси А-силуэта легко укладывается. Одна из самых модных тенденций – носить ее с длинной челкой, которую можно уложить в зависимости от формы лица.

Пикси с удлиненной густой челкой

И если вы любите челку, пикси А-силуэта также хорошо смотрится с удлиненной и густой челкой, практически закрывающей глаза. Такая стрижка будет отличным дополнением к образу семидесятых.

Микробоб с прямым пробором

Микробоб был популярен в прошлом году и остался надолго. Наряду с чуть более длинным бобом это один из любимых вариантов для тех, кто хочет носить короткие волосы, но не гарсонный стиль, а что-то более женственное.

Микробоб с повязкой на голове

Если у вас короткие и волнистые волосы и вы не всегда просыпаетесь с волосами, уложенными так, как вам хотелось бы, можно забыть о утюжке и обратиться к одному из самых модных аксессуаров для волос – ободку. Вариант для занятых женщин, у которых нет времени для утомительной укладки волос.