Бренд Volkswagen приступил к тестам 300-сильного семейного ID.Buzz

Немецкий автогигант Volkswagen в течение продолжительного времени занимается испытаниями обновленного электрокара ID, однако теперь приступили к тестам ID.Buzz.

В свою очередь, фотошпионы уже запечатлели автомобиль на дорогах общего пользования, что является прямым подтверждением версии, что транспортное средство готово к дальнейшему выходу на рынок. В течение нескольких лет демонстрировались прототипы автомобиля, тогда как теперь известен финальный дизайн кузова.

В частности, новинка получила светодиодную оптику и соответствующие задние фонари, а также дополнительные ходовые огни. Распознать модель можно также по уникальной форме закругленного бампера и темной решетке радиатора. Остальные подробности о модели озвучат в рамках официальной презентации.