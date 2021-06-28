Genesis представила роскошную версию кроссовера GV80 с шестью местами в салоне

Премиальная марка Genesis озвучила подробности о новой версии кроссовера Genesis GV80.

В свою очередь, автомобиль получил шестиместный комфортный салон, позволяющий разместиться пассажирам для дальних поездок. Вместе с тем новый экземпляр оснащается встроенными планшетами и функцией беспроводной зарядки. Часть функционала перенесли на сенсорный блок, который существенно облегчает использование привычных функций.

Вместе с тем помимо электрической регулировки кресел, также применили возможность настройки положения спинки с элементом массажа. Что касается технических параметров, разработчики пока не озвучили основные агрегаты, задействованные для усовершенствованного кроссовера.