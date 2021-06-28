 

Genesis представила роскошную версию кроссовера GV80 с шестью местами в салоне

28.06.2021, 8:42, Новости дня
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Премиальная марка Genesis озвучила подробности о новой версии кроссовера Genesis GV80.

В свою очередь, автомобиль получил шестиместный комфортный салон, позволяющий разместиться пассажирам для дальних поездок. Вместе с тем новый экземпляр оснащается встроенными планшетами и функцией беспроводной зарядки. Часть функционала перенесли на сенсорный блок, который существенно облегчает использование привычных функций.

Вместе с тем помимо электрической регулировки кресел, также применили возможность настройки положения спинки с элементом массажа. Что касается технических параметров, разработчики пока не озвучили основные агрегаты, задействованные для усовершенствованного кроссовера.



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