Возраст увеличивает риск рака кожи больше, чем ультрафиолет



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Рак развивается в результате повреждений в ДНК клеток. В течение жизни человека в них накапливаются мутации. Они могут возникать спонтанно и под действием различных мутагенных факторов, например, курения, токсических веществ, ультрафиолетовых лучей. Именно последний фактор – воздействие солнца – считают важнейшим фактором риска рака кожи. Авторы нового исследования бросили вызов этой концепции.

Ученые взяли образцы кожи с участков, которые регулярно или периодически подвергаются действию солнечного света, у 123 здоровых добровольцев в возрасте от 11 до 92 лет. В каждом образце ученые изучили 46 генов. Они сравнили мутации в генах участников исследования, чтобы определить, как влияют на риск рака кожи возраст и фототип кожи (последний зависит от того, как много в коже человека пигмента меланина, отвечающего за ее цвет).

Анализ показал, что за 56% всех мутаций, связанных с раком кожи, отвечает возраст. Фототип оказался вторым по значимости фактором, влияющим на риск болезни. Ученые обнаружили, что к возрасту 65 у людей с фототипом I (бледной кожей) накапливается почти в 5 раз больше опасных мутаций, чем у людей с фототипом IV (средиземноморским типом).

В выводах исследования его авторы указали, что старение связано не только с накоплением мутаций в клетках наружного слоя кожи, но и с их типом и выраженностью.

По словам профессора Конрадо Мартинеса-Каденаса (Conrado Martínez-Cadenas) из Университета Хайме I, для других типов рака возраст признается важнейшим фактором риска, однако применительно к коже таким фактором до настоящего момента назывались хроническое воздействие солнечных лучей и фототип. Авторы нового исследования считают, что это неверно: количество мутаций в участках кожи, которые подвергались воздействию солнца регулярно и периодически, количество мутаций отличалось мало.

«С определенного возраста, что бы вы ни делали, количество мутаций, связанных с предрасположенностью к раку, увеличивается. Это объясняется тем, что система восстановления ДНК человека начинает работать хуже», – объяснил Мартинес-Каденас. Он добавил, что количество мутаций обычно начинает быстро увеличиваться у людей старше 60 лет.