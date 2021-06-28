 

Эксперты назвали самые полезные для организма специи

28.06.2021, 8:32, Разное
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Давно известно, что разнообразные приправы и специи содержат большое количество природных химических соединений. Именно эти вещества придают им вкус и аромат, которыми можно усилить привлекательность любого блюда. Однако на этом польза от подобных добавок не заканчивается, специалисты в области медицины рассказали о неочевидных достоинствах душистых трав, приправ и специй. Так, диетолог из Великобритании Джош Акс считает одной из наиболее полезных специй куркуму. Ее регулярное употребление улучшает состояние кожного покрова, а также благотворно влияет на деятельность головного мозга, сердца и сосудов, а также иммунитета человека.
Российский диетолог Римма Мойсенко, работающая со многими отечественными звездами, называет в числе полезных корицу. Благодаря ей сохраняется эластичность сосудов, что хорошо действует на кровеносную систему и организм в целом. Также важно не забывать о включении в рацион чеснока и лука, а также гвоздики и душицы. Содержащиеся в них вещества помогают усвоению витаминов группы B и борются с бактериями и паразитами. А большое количество серы в этих растениях способствует усвоению полезных ингредиентов из пищи и детоксикации организма.

Также важны на столе привычные укроп и петрушка, они эффективно устраняют процессы брожения в кишечнике. Кроме того, петрушка считается одной из самых действенных для внешности приправ. Перцы, черный и острый чили, уменьшают воздействие токсинов, что очень актуально в жаркую погоду, когда есть риск отравиться испортившейся едой. Принимать в пищу специи можно в любом виде, салатные культуры и овощи уместны как в сыром виде, так и в готовых блюдах. Принесут пользу организму, хоть и менее выраженную, и порошкоподобные, сушенные, гранулированные специи, подвергшиеся термической обработке.

Источник: nation-news.ru



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