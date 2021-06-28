Россияне предпочитают верить медицинским мифам в интернете, а не врачам

Опрос более 1,2 тыс. практикующих врачей показал, что россияне больше предпочитают верить непроверенной медицинской информации в интернете, чем лечащим врачам. При этом переубедить пациента очень сложно.

С таким утверждением согласны 70% всех опрошенных специалистов. Они отметили, что всё чаще встречается ситуация, когда пациент не просто не доверяет лечащему врачу, а предпочитает верить информации из социальных сетей или псевдонаучных форумов, игнорируя заключение эксперта. Причём не редки случаи, когда человек сам находит какую-то информацию по своим симптомам, самостоятельно ставит себе диагноз и начинает лечение. Подобные действия крайне опасны, так как могут навредить здоровью пациента. Врачи предупреждают, что диагноз может поставить только специалист, и для этого зачастую необходимы анализы и заключение лабораторной проверки.

Среди опрошенных докторов почти половина (48%) считает, что сложившаяся ситуация стала следствием неприятного опыта из прошлого. В частности, когда лечение оказывалось малоэффективным. Также доктора предполагают, что часть пациентов просто хотят избежать медицинских процедур и поэтому пытаются найти альтернативные пути решения.

Источник: ria.ru