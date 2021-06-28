В Украине за сутки скончалось наименьшее с июля 2020 года число пациентов с COVID-19

“Зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 19, медработников – три). Также за прошедшие сутки госпитализировано 384 человека, летальных случаев – девять, выздоровело 723 человека”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 450 новых случаев COVID-19 и 17 смертей.

Число умерших 27 июня 2021 года – наименьшее с 18 июля 2020 года, когда было зафиксировано восемь смертей среди инфицированных.

За последние 24 часа сделали 19 477 тестов на коронавирус, из которых 12 098 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (116) и Днепропетровской области (24).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 234 281 случай коронавирусной инфекции, скончалось 52 295 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 163 792 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1884728831690213

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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