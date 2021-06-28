В Чехии из-за торнадо погибло шесть человек. СМИ пишут, что среди них двухлетний ребенок

Буря с градом и торнадо пронеслась по юго-западу Чехии 24 июня, на следующий день было известно о пяти погибших.

Информацию о шестой жертве изданию подтвердили в полиции 27 июня, не уточняя возраст. По данным České Noviny, речь идет о двухлетнем ребенке.

Больше всего от стихии пострадали села Моравская Нова Весь, Груши, Лужице и Микульчицы, тысячи домов были разрушены и остались без электричества. Как сообщает “Чешское телевидение”, около 600 домов не подлежат восстановлению и будут снесены, над восстановлением остальных работают сотни спасателей и добровольцев. Ущерб оценивают как минимум в 12 млрд крон, отмечает канал.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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