 

81-летний режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом

28.06.2021, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу партии “Справедливая Россия – За правду”, членом которой является 81-летний режиссер,

Именно из-за внезапной болезни Меньшов не смог присутствовать на съезде “справедливороссов”, на котором было решено включить режиссера в общефедеральный список партии на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу РФ.

Контекст:

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан) в семье сотрудника НКВД. В 1961 году стал студентом актерского факультета школы-студии МХАТ. В 1970 году он окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во Всероссийском госинституте кинематографии, мастерская Михаила Ромма.

В 1981 году фильм Меньшова “Москва слезам не верит”, в котором главную женскую роль исполнила его жена Вера Алентова, получил американскую кинопремию “Оскар” как лучший фильм на иностранном языке. О награде Меньшов узнал случайно от коллег.

В фильмографии режиссера такие картины, как “Розыгрыш”, “Шырли-мырли”, “Любовь и голуби”, “Зависть богов”.

Меньшов – обладатель орденов “За заслуги перед Отечеством” трех степеней, а также Государственной премии СССР. В марте 2021 года режиссер решил баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.11 / За последние две недели недобор Галицкой таможни в бюджет составил 300 млн грн – журналист

14.08 / Зеленский: Украина находится на грани второй волны коронавируса

15.01 / В Москве закроют проект по сбору данных о пешеходах

04.01 / В Великобритании новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки — больницы Лондона переполнены

02.07 / США задумались о передаче Киеву оружия на 600 млн долларов

04.09 / Австрия выступила против бездоказательных антироссийских санкций

31.12 / Россиянам посоветовали не мешать алкоголь с лекарствами от COVID в Новый год

11.12 / Песков заявил о дискредитации российской вакцины от COVID-19

15.07 / Спрогнозирована максимальная численность населения Земли

24.03 / Стратегическое партнёрство России и Китая уже никто не сможет ограничить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика