81-летний режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом

Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу партии “Справедливая Россия – За правду”, членом которой является 81-летний режиссер,

Именно из-за внезапной болезни Меньшов не смог присутствовать на съезде “справедливороссов”, на котором было решено включить режиссера в общефедеральный список партии на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу РФ.

Контекст:

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан) в семье сотрудника НКВД. В 1961 году стал студентом актерского факультета школы-студии МХАТ. В 1970 году он окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во Всероссийском госинституте кинематографии, мастерская Михаила Ромма.

В 1981 году фильм Меньшова “Москва слезам не верит”, в котором главную женскую роль исполнила его жена Вера Алентова, получил американскую кинопремию “Оскар” как лучший фильм на иностранном языке. О награде Меньшов узнал случайно от коллег.

В фильмографии режиссера такие картины, как “Розыгрыш”, “Шырли-мырли”, “Любовь и голуби”, “Зависть богов”.

Меньшов – обладатель орденов “За заслуги перед Отечеством” трех степеней, а также Государственной премии СССР. В марте 2021 года режиссер решил баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.

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