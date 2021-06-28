Партия Пашиняна получила конституционное большинство в парламенте Армении
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Об этом сообщает “Радио Азатутюн”.
“Гражданский договор” получил 53,91% голосов.
На втором месте экс-президента Армении Роберта Кочаряна “Армения” – 21,09%, на третьем – блок бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и третьего президента республики Сержа Саргсяна “Честь имею” – 5,22%. Другие политические силы набрали менее 4% голосов избирателей.
Три политические силы, в том числе блоки Ванецяна и Саргсяна требовали признать недействительными результаты выборов, но ЦИК отклонил их заявления, отмечает “Радио Азатутюн”.
В парламент нового созыва прошли “Гражданский договор”, “Армения” и “Честь имею”. “Гражданский договор” получил 71 мандат (Пашинян говорил, что это позволит политсиле сформировать конституционное большинство), у блока Ванецяна будет 29 мандатов, у политсилы Саргсяна – семь.
Контекст:
Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.
В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент Армен Саркисян.
18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы.
25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства. 10 мая – второй раз. Это было необходимо для проведения новых выборов.
Выборы прошли 20 июня, явка составила 49,4%.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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