Почему утонул «Титаник»?

Сегодня мы знаем все подробности той ночи, когда непотопляемый корабль столкнулся с айсбергом. А для современников причины катастрофы были не очевидны.

Наши представления о трагедии, произошедшей с «Титаником», и о её причинах во многом сформированы кинематографом, и в частности, популярным фильмом. Картина воспроизводит многие детали рокового рейса, но, конечно, не может считаться достоверным источником информации хотя бы потому, что основное внимание в ней уделяется судьбам персонажей, а не деталям катастрофы. Да, действительно, на судне началась паника, мест в шлюпках не хватило (да и не могло хватить), а судовой оркестр продолжал играть, пока «Титаник» не затонул. Но сам фильм тоже уже стал частью богатой мифологии, сложившейся вокруг этого судна.

Развеять многочисленные домыслы можно во многом благодаря расследованиям, которым посвящена статья. Они должны были восстановить картину происходившего на «Титанике» и выяснить, почему трагедия приобрела такие масштабы. Сразу после прибытия выживших пассажиров в США начала работать специальная сенатская комиссия. А чуть позже своё расследование начали и в Британии.

Основано на реальных событиях

На момент постройки «Титаник» был самым большим кораблём в мире. Им владела английская компания White Star Line, хозяином которой, впрочем, был американец — банкир и железнодорожный магнат Джон Пирпонт Морган. White Star Line принадлежали и другие два судна из этой же серии — «Олимпик» и «Британник».

«Титаник» был построен вторым после «Олимпика», и его водоизмещение было увеличено по сравнению с предшественником на 243 т. У многих сложилось представление, будто «Титаник» был чуть ли не первым непотопляемым кораблем, и компания-владелец утверждала, что катастрофа ему не грозит. Однако это один из самых расхожих мифов о лайнере. У него действительно было двойное дно, нижние палубы, а также трюм разделялись на 16 отсеков водонепроницаемыми переборками. «Титаник» в теории оставался на плаву, если были затоплены два любых отсека или четыре смежных носовых или кормовых отсека. Это и называется непотопляемостью. White Star Line никогда не заявляла, что «Титаник» не может затонуть в принципе, в рекламных буклетах была сделана оговорка, что непотопляемость обеспечена на максимально возможном уровне. Однако именно за эту характеристику ухватились и журналисты, и публика, когда лайнер затонул в первом же рейсе.

Безусловно, «Титаник» был не только самым большим, но и одним из самых роскошных пассажирских судов для своего времени. Самая дорогая каюта первого класса стоила 500 фунтов, в то время как капитан «Титаника» в год получал 1250 фунтов. Однако аристократы отнюдь не составляли основную массу пассажиров. Около 700 человек разместилось в третьем классе, это были разнорабочие, фермеры, сельскохозяйственные рабочие, которые отправились в Америку в поисках лучшей жизни. Немало было и пассажиров среднего класса — плотников, механиков, водителей, квалифицированных рабочих (люди указывали свою профессию при покупке билетов). Итак, в первый и единственный рейс на «Титанике» отправились 2208 пассажиров и членов экипажа из 42 стран и регионов. Погибли 1496 человек, спаслись 712.

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года лайнер находился в северной части Атлантики. Команда получила в течение дня семь ледовых предупреждений, данные наносились на карту, маршрут корректировался. Однако часть радиограмм проигнорировали, радист в тот момент был занят другими делами, и это сыграло свою роковую роль. Кроме того, ночь была ясная, поверхность воды спокойная, Луна не светила. Всё вместе это создавало идеальные условия для того, чтобы наблюдатели не заметили айсберг вовремя. «Титаник» шёл на высокой скорости (что, впрочем, не запрещалось морскими правилами), и поэтому столкновения избежать не удалось. Айсберг как бы процарапал обшивку судна, в результате было затоплено пять отсеков (мы помним — плавучесть сохранялась при затоплении четырёх), и через 2 часа 40 минут судно затонуло. На этом представления широкой публики о том, что же случилось с «Титаником», заканчиваются. А что же было дальше?

Следствие ведут…

Всех спасшихся подобрал британский пассажирский пароход Carpathia (Карпатия), хотя ближе других к месту трагедии находился другой пароход — Californian (Калифорниэн). Вечером 18 апреля выжившие в крушении прибыли в Нью-Йорк.

Сенатор от штата Мичиган Уильям Смит, работавший юрисконсультом транспортных компаний, предложил провести специальное расследование. Он обратился к руководству Сената, а также к президенту США Уильяму Говарду Тафту, однако понимания не нашёл. Когда же выяснилось, что на «Титанике» погиб военный помощник президента Арчибальд Батт, Тафт изменил своё мнение и отдал распоряжение о создании сенатской комиссии, которую возглавил Смит.

Слушания начались 19 апреля, на следующий день после прибытия «Карпатии» в Нью-Йорк. Всего комиссия провела 18 заседаний, опросила более 80 свидетелей.

Наиболее ценными комиссии представлялись показания второго помощника капитана Титаника Чарлза Герберта Лайтоллера (всего после крушения выжили 4 из 8 офицеров и 42 из 66 человек палубной команды). Комиссия отметила, что на многие вопросы он давал уклончивые ответы, пользуясь тем, что сенаторы плохо знакомы с предметом разговора в принципе. Однако комиссия отнеслась к помощнику капитана мягко, учитывая масштаб пережитой им трагедии.

У Лайтоллера, в частности, хотели получить точную информацию относительно шлюпок. Их было недостаточно, но пассажирские суда в те времена оснащались спасательными средствами не по числу пассажиров, а по усреднённому стандарту. «Титаник» должен был иметь 20 шлюпок, ровно столько их и было. Лайтоллер утверждал, что перед выходом в рейс были проведены испытания, спассредства спускали на воду, проверяя исправность механизмов. Однако помощник капитана скрыл часть правды: никто из команды не знал, можно ли спустить на воду полностью загруженную лодку. Именно поэтому в некоторых шлюпках оставались свободные места: команда не хотела рисковать, боясь перегруза. По некоторым подсчетам, дополнительно можно было спасти 400 человек. Комиссию также интересовало, всё ли возможное было сделано для спасения пассажиров, имели ли пассажиры третьего класса те же возможности попасть в шлюпки, что и остальные.

Были и другие свидетели: второй радист Гарольд Брайд сказал, что он ничего не знает о радиограммах, который мог принимать его коллега Филлипс. Получалось, что координация персонала на судне была нарушена. Один из офицеров Джозеф Боксхолл вообще якобы заметил судно буквально в нескольких милях от «Титаника», которое не оказало лайнеру помощь. Матрос Фредерик Флит, увидевший злополучный айсберг, сказал, что на наблюдательном пункте не было биноклей, хотя матросы просили их выдать (бинокли на «Титанике» по трагическому стечению обстоятельств действительно оказались заперты в сейфе).

Большую важность придавали показаниям Джозефа Брюса Исмея, управляющего директора White Star Line, который тоже отправился в первый рейс «Титаника». В США к тому моменту действовал так называемый Закон Хартера, в соответствии с которым в случае крушения судна пассажиры и их родственники могли требовать компенсации ущерба, если выяснялось, что руководство судоходной компании знало о нарушении правил судовождения. «Титаник» формально принадлежал американской корпорации. Если бы следствие выяснило, что Исмей знал о нарушениях, допущенных командованием, иски от потерпевших завалили бы компанию. Кроме того, у сенаторов были подозрения, что само присутствие директора White Star Line могло оказывать влияние на действия капитана, в частности, именно поэтому «Титаник» шёл на максимальной скорости.

Обстоятельства непреодолимой силы

28 мая комиссия обнародовала своё заключение:

Тревога на «Титанике» не была объявлена должным образом, пассажиры не имели полного представления о происходившем, общей тревоги не было.

Пассажиры третьего класса не были оповещены об опасности вовремя, но отчасти это связано с тем, что многие из них плохо владели английским языком.

Предварительная проверка спасательных средств надлежащим образом проведена не была.

Капитан судна Эдвард Джон Смит продемонстрировал безразличие к опасности, что стало одной из причин крушения.

Исмей не отдавал приказаний вести «Титаник» на максимальной скорости, но его присутствие могло оказывать на решения капитана негативное влияние.

В конце концов американская комиссия пришла к выводу, что причиной гибели «Титаника» стали обстоятельства непреодолимой силы, или, по англо-американскому праву, Act of God.

Англичане сенатское расследование не приветствовали, полагая, что американцы превысили полномочия. Команда корабля, офицеры королевского флота, вынуждены были давать показания чиновникам из США, и это был удар по самолюбию британцев. По их мнению, иностранная держава, что называется, «влезла не в своё дело».

Газеты тоже позволили себе лишнее. Когда «Титаник» уже получил повреждения и начал посылать сигналы SOS, одним из первых откликнулось немецкое судно «Франкфурт». Однако царившая суета внесла свои коррективы, и в эфире началась настоящая неразбериха, на запросы «Франкфурта» толком не ответили. Немецкие газеты написали, что, бы на «Титанике» была команда из Германии, то трагедии бы не случилось. Это был ещё один камень в огород английских моряков, замечание сильно их уязвило.

Англичане создали свою комиссию, в которую вошли в первую очередь люди, знакомые с морским делом и судовладельцы. Основное внимание этой комиссии было уделено поведению команды, а именно — почему многие моряки спаслись, тогда как пассажиры погибли. Лорд Мерсей, возглавлявший комиссию, в итоге признал: «Свидетели меня убедили, что офицеры очень добросовестно выполняли свои обязанности, не думая о себе. Дисциплина пассажиров и команды во время спуска шлюпок также была на высоте, но организация могла быть лучше, и если бы таковое имело место, то, возможно, было бы спасено больше жизней». Надо отметить, что многие члены команды вынуждены были садиться в шлюпки: кроме них, никто не знал правил поведения на воде и не смог бы организовать работу гребцов.

Самое важное, что по итогам работы обеих комиссий были сформулированы предложения, которые могли бы предотвратить подобные катастрофы в будущем: снижать скорость в области дрейфующих льдов, доводить до сведения всей команды важные сообщения о навигационной обстановке, оснащать суда шлюпками, рассчитанными на спасение всех пассажиров и экипажа, проводить учебные тревоги и т. д. И это, пожалуй, был главный результат проведённых расследований.