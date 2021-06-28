600 случаев за 64 года – Французское космическое агентство обнародовало информацию об НЛО

В космическом агентстве Франции (CNES) есть малоизвестное подразделение, которое занимается исследованием НЛО. GEIPAN расшифровывается как Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés (Группа исследований и информации о неопознанных аэрокосмических явлениях).

В то время как все сосредоточены на американской версии исследования, которая будет содержать более 120 событий, GEIPAN выпустила отчет, который охватывает более 600 зарегистрированных инцидентов с пилотами за 64-летний период. Документ сосредоточен на 290 из этих инцидентов, когда неопознанный воздушный аппарат оказал (или мог оказать) влияние на безопасность полетов.

Несмотря на то, что исследованию уделялось мало внимания, в нем есть несколько точек данных, которые важны для установления или проверки определенных аспектов явления. Будет интересно посмотреть, будут ли в отчете DNI Конгрессу сопоставимые результаты, и обнародуют ли американцы эти данные в открытом доступе.

1952 и 1954 — пиковые годы

Распределение 600 случаев по годам показывает, что 320 случаев (53%) произошли за 16-летний период (с 1946 по 1960 год), причем 275 случаев (46%) произошли в период с 1950 по 1957 год. Годом с наибольшим количеством случаев (83 случая) был 1952 год, за ним следует 1954 год с 40 случаями. 1952 год в США и 1954 год в Европе считаются двумя пиковыми годами для наблюдений UAP.

В распределении этих 600 случаев по месяцам нет заметной сезонной тенденции. По сравнению с другими месяцами больше всего случаев (75) приходится на июль, а меньше всего — на апрель (29). На остальные 10 месяцев приходится от 42 до 56 случаев, что не является существенной разницей.

Свидетели не указали время суток в 38 случаях (6 процентов). Из оставшихся 562 случаев 305 (54%) произошли ночью и 257 (46%) — днем.

Глобальный феномен

600 случаев распределены по разным территориям. Они расположены над континентальными зонами (всего 564), охватывающими 56 стран, а также над морскими зонами (36 случаев). На американском континенте (Северная, Центральная и Южная Америка) было зарегистрировано 376 случаев (58 процентов), причем в Северной Америке — 298 случаев (Канада и США). Над Европой было зарегистрировано 108 случаев, причем 33 из них произошли в воздушном пространстве Франции.

Достоверность свидетелей — только пилоты

Случаи наблюдения НЛО, зарегистрированные военными пилотами, являются наиболее распространенными среди 600 случаев, задокументированных за 64-летний период: 251 случай (42%). Коммерческие пилоты сообщили о 233 случаях (39%), а частные пилоты зарегистрировали 105 случаев (18%).

Когда в исследование включена последняя часть временного диапазона (с 1990 по 2010 год), результат оказывается совершенно иным. Случаи с коммерческими самолетами являются самыми частыми из 70: всего 49 случаев (70%). Военные пилоты сообщили о 12 случаях (17 процентов), а частные пилоты — о 9 случаях (13 процентов). Скорее всего, это связано с секретностью, которой придерживаются армии всего мира, когда речь идет о раскрытии информации о наблюдениях НЛО.

Тщательное изучение распределения случаев наблюдения военных самолетов по годам показывает, что 75% из них (189 случаев) произошли в течение 14-летнего периода (с 1946 по 1959 год). Большинство из этих случаев относятся к военным случаям 1950-х годов, и многочисленные официальные записи этого периода были рассекречены в последующие годы (проекты ВВС США Sign, Grudge и Blue Book).

В 141 случае (24%), что составляет почти четверть от 600 случаев, феномен наблюдался с двух или более самолетов в полете.

В 415 случаях (69%) было два или более очевидцев. Пилот или второй пилот был единственным свидетелем в 185 случаях (31%). Результаты показывают, что в более чем двух третях из 600 случаев было два или более свидетелей.

Характеристики полета и обнаружение радаром

Распределение инцидентов по фазам полета показывает, что подавляющее большинство случаев наблюдения произошло, когда самолет находился в крейсерском полете. Следует отметить, что на этом этапе полета у пилота больше времени смотреть на небо, поскольку самолет часто находится на автопилоте. С другой стороны, пилоты концентрируют свое внимание на пилотировании и приборах на протяжении всех остальных четырех фаз полета.

Радарно-визуальные наблюдения (РВ) делятся на три типа: (1) обнаружение наземным радаром, (2) обнаружение воздушным радаром (AR) и (3) обнаружение как наземным, так и воздушным радаром (AGR). Когда наземный контроль проверяет, но не обнаруживает никаких целей на дисплее радара и не может подтвердить визуальное обнаружение, возникает четвертая категория (NR).

Из 600 отобранных случаев проверка радара (положительная или отрицательная) была проведена в 278 (46%) из них, и результаты оказались следующими:

Положительное обнаружение радара (GR+AR+AGR) 162 случая (27% от 600 случаев).

Отрицательный радар-детектор (NR) 115 случаев.

Стоит отметить, что доля положительных радарных обнаружений (27%) точно соответствует результату предыдущего исследования 300 случаев.

В 34 (21%) случаях визуальное наблюдение события было подтверждено как воздушным, так и наземным радаром.

Пример: При заходе на посадку второй пилот самолета Caravelle заметил пять или шесть огней на правом крыле, которые следовали за самолетом по параллельной траектории. Он поинтересовался у авиадиспетчера, есть ли другие самолеты на конечном подходе. Диспетчер дал отрицательный ответ, но подтвердил, что справа от самолета было эхо радара, который следовал за ним. Огни исчезли с правой законцовки крыла и снова появились с левой законцовки крыла. Пилот активировал автопилот и проверил бортовой радар, который показал эхо слева. Одновременно авиадиспетчер сообщил, что неизвестное эхо переместилось влево от «Каравеллы». (Случай: 1352, Франция 1979)

Радарно-визуальные случаи очень важны и интересны по двум причинам: (1) они подтверждают визуальные показания пилота и/или экипажа технической записью явления; (2) и иногда они дают технические показатели, такие как скорость, высота или траектория НЛО.

Пример: Экипаж самолета B-757 заметил черный сигарообразный бескрылый объект под своим самолетом справа на расстоянии около 15-20 миль. Штаб-квартира NORAD/WASD (Западный сектор ПВО) в Такоме проследила нечеткий след. Сначала объект выглядел неподвижным, затем резко набрал скорость в течение 20-30 секунд, после чего полностью остановился. Он задержался на полторы минуты, после чего снова резко ускорился. Это происходило много раз в течение четырех минут, после чего цель исчезла. Расчетная скорость составляла от 1000 до 1400 миль в час.(Дело:1266 США 1995)

Феномен

Пилоты классифицируют вещи, которые они видят, на две категории: «светлые» точки и «объекты», которые имеют «твердый» вид. Более чем в трех четвертях случаев (74%) НЛО, о которых сообщают пилоты и экипажи, описывается как материальный или трехмерный, твердый объект. НЛО описывается как твердый, хотя чаще всего о нем сообщают как об «объектах», которые имеют разнообразную форму. Чаще всего сообщается о круглых (или эллиптических) формах, имеющих металлический вид (сфера, серебристый диск и т.д.). Между тем, было замечено несколько дополнительных форм, некоторые из которых были довольно странными и противоречили традиционным аэродинамическим конструкциям.

Примеры: два желтых объекта в форме гамбургеров (случай 1149, США 1980); черный цилиндрический объект длиной 24 фута и шириной 9 футов (случай 1123, Италия 1979); гигантская треугольная форма с интенсивными огнями, соединяющими края (случай 1113, Чили 1978); длинный коричневый сигарообразный объект (случай 1050, Португалия 1976); фюзеляж авиалайнера без крыльев и хвоста с выбоинами, освещенными изнутри (случай 1347, Франция 1985); эллиптическая форма, плоская внизу и слегка куполообразная в верхней части (случай 1245, Сахара 1965); большой эллиптический объект, похожий на металлический гриб, который временами казался полупрозрачным и, казалось, имел прозрачный стеклянный купол (случай 556, Австралия 1954).

Более чем в двух третях из 600 отобранных случаев (474 случая — 78%) очевидцы сообщили только об одном НЛО.

В 117 случаях (20%) пилоты сообщили о наблюдении двух или более НЛО. В 12 случаях одновременно наблюдались группы из более чем 10 НЛО.

Один пилот зафиксировал самую низкую расчетную высоту — 500 футов. Майор Джо Уокер, который пилотировал ракетный самолет X-15 во время испытательного полета на скорости более 2000 миль в час, когда его кинокамера заднего вида зафиксировала пять дискообразных цилиндрических объектов, летящих в эшелонированном строю, сообщил о самой большой высоте НЛО — 246 000 футов. (Дело 854, апрель 1964 года).

Взаимодействие

Случаи взаимодействия — это случаи, когда НЛО реагирует на присутствие самолета. Взаимодействие между НЛО и самолетом наблюдалось в 299 случаях (почти 50%). Эти случаи связаны со следующими событиями: (1) НЛО совершает маневры по приближению, преследованию или уходу от самолета; (2) поединки с военными самолетами; и (3) НЛО кружит или совершает маневры вблизи самолета. В эту категорию входят сообщения об электромагнитном воздействии на авиационные системы.

НЛО приближались к самолету по траектории столкновения в 78 случаях, и еще в шести случаях произошло близкое столкновение с самолетом. В 31 случае пилоту потребовалось предпринять уклонение, чтобы избежать столкновения с НЛО, включая три случая (все инциденты с коммерческими самолетами), когда пассажиры были ранены во время движения.

В 59 случаях НЛО облетали или двигались близко к самолету. На этот вид происшествий приходится наибольшее количество сообщений (20 случаев) о предполагаемом электромагнитном воздействии на авиационное оборудование, особенно на коммерческие (8 случаев) и частные самолеты (8 случаев).

Агрессивные НЛО

Что касается событий, которые могут повлиять на безопасность полетов, то наиболее распространенным видом, о котором сообщили пилоты коммерческих самолетов, является «НЛО приближается к воздушному судну на встречном курсе» — всего 38 случаев. Пилоты заявили, что «НЛО кружит вокруг воздушного судна и/или движется близко к воздушному судну» в 24 случаях. Чаще всего пилоты сообщали о заявленном электромагнитном воздействии на системы их воздушного судна во время такого рода происшествий. В 15 случаях пилоту пришлось предпринять действия по уклонению, чтобы избежать столкновения с объектом, в результате чего в трех случаях пострадали пассажиры.

Пример: Три члена экипажа самолета B747-300 увидели чрезвычайно быстрый белый ракетноподобный объект, пролетевший над их самолетом на высоте от 200 до 400 футов в противоположном направлении. Объект, который они охарактеризовали как цилиндрический, не имел крыльев. Предупреждения TCAS не было. Объект пролетел прямо над их головой. Он был настолько близко, что бортпроводник опустил голову, опасаясь, что он может ударить их. Он был белого цвета и сферической формы. От объекта не исходило ни дыма, ни пламени. ARTCC не наблюдал эхо радара в противоположном направлении от самолета. Национальный совет по безопасности на транспорте не пришел к какому-либо заключению относительно идентификации объекта. (Дело 1293, США 1997)

Большинство случаев, потенциально влияющих на безопасность полетов, приходится на частные самолеты: 34 из 65 случаев, в которых пилоты сообщили о заявленном электромагнитном воздействии на системы самолета: Случаи, связанные с частными самолетами, составляют 54% всех случаев (по сравнению со случаями с коммерческими самолетами: 15% и случаи с военными самолетами: 27%).

Электромагнитное воздействие

Наиболее проблемным элементом контактов с НЛО представляются ситуации, в которых постоянное или временное электромагнитное воздействие оказывалось на системы воздушного судна во время полета, прямо или косвенно в результате относительно близкого присутствия одного или нескольких НЛО.

В 81 из 600 отобранных случаев заявленные электромагнитные помехи были замечены и о них было сообщено (14%). Воздействию подверглось все — от радиоприемников до оружия.