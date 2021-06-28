 

В Москве арестованы три офицера авиации ФСБ

28.06.2021, 7:56, Новости дня
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Военный суд в Москве арестовал трех офицеров шестого отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца», – цитирует источника в суде «Коммерсант».

Однако источник в правоохранительных органах пояснил, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов – одним из офицеров этого подразделения. «Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», – отметил он.

Как отмечается в публикации, сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63499600 рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017–2019 годах между УА ФСБ и компанией ООО «АсСтрой». Она занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям, в частности расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск.

Как отмечается в материале, компания «АсСтрой» должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены. По делу проходят предприниматель Вазген Бабаханян и трое офицеров, которые, по версии следствия, причастны к этому мошенничеству. Как отмечается в статье, обвиняемые не признают вину и утверждают, что все обязательства по госконтракту были исполнены в срок.

Напомним, 19 июня военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере.



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