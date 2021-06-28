Казахстан захотел принять дорожную карту развития пунктов пропуска с Россией

Нур-Султан заинтересован в согласовании и принятии дорожной карты по развитию пунктов пропуска на общей с Россией границе, сообщил спикер Сената (верхняя палата) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в ходе заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом.

«Считаем важным согласовать и принять дорожную карту по развитию пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период до 2025 года, чтобы синхронизировать наши действия в этом направлении», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, сенаторы обеих стран могли бы способствовать этому процессу, а также в целом развитию приграничного сотрудничества.