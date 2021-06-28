 

России пообещали продолжение жары в начале июля

28.06.2021, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Температура на большей части территории РФ будет превышать норму в начале июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории, особенно в Поволжье и на Урале, она (температура) будет выше (нормы) на восемь градусов в начале июля, будет сохраняться опасная погода. В Якутии аналогичная ситуация: тоже выше нормы на четыре-восемь градусов, до 30 градусов», – цитирует Вильфанда РИА «Новости».

По его словам, в этот период в пределах нормы температура удержится только на западе Красноярского края и на востоке Западной Сибири.

Он уточнил, что в столичном регионе и в Центрально-Черноземном районе температура превысит норму на четыре градуса, а в Северо-Западном федеральном округе – на один-два градуса.

Между тем со второй половины дня понедельника температура в центре Европейской РФ начнет снижаться, во вторник она составит 24-26 градусов.

«Период экстремальной погоды, по расчетам Росгидромета… заканчивается до полудня 28 июня. Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется… Температурный фон совершенно другой. Во вторник в Москве будет 24-26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы», – отметил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что такая ситуация будет характерна для Центрального федерального округа. «Воздушные массы будут подниматься от подстилающей поверхности вверх, и уже будет нормальная метеорологическая ситуация… В первой половине дня температура в Москве будет до 30 градусов, а во второй половине дня – формирование облаков и осадки», – сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, ночные температуры снизятся с 25 до 15 градусов в ночь на среду. «Ночи теплые, но не удушающе теплые, как это было в предыдущие дни», – отметил Вильфанд.

Ученый отметил, что в четверг и пятницу температура опять начнет повышаться – пока до 27 градусов.

Отметим, что 26 июня в Москве был зафиксирован четвертый за неделю температурный рекорд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / В экипаж корабля «Союз» решили включить американского астронавта

22.12 / «Ростелеком» переходит на отечественную операционную систему

14.12 / Рогозин о запуске «Ангары-А5»: Она летает, черт возьми

26.03 / О Путине, Си Цзиньпине, втором сроке, вакцинации, и ни слова об Украине. Байден провел первую пресс-конференцию. Главное

29.11 / В США «Моссад» обвинили в попытке сорвать диалог Байдена с Ираном

14.07 / При таких показателях заболеваемости COVID-19 карантин в Киеве не снимут еще полтора года – главный санврач столицы

15.02 / Офис генпрокурора Украины объявил подозрение “бывшему замминистра “ДНР”. Он совершал насилие над пленными украинскими военными

04.01 / Юрист оценил сроки принятия решения по обжалованию отказа в экстрадиции Ассанжа

22.07 / Россия и Турция решили создать совместную рабочую группу по Ливии

15.12 / Гривна к доллару подорожала до 27,87 грн/$

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика