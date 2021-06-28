Дальше как-нибудь без нас

Евро-2020 вступает в финальную стадию. И хорошо, что РФ там нет: теперь можно просто любоваться футболом.



Станислав Черчесов. Фото: РИА Новости

С финишем группового этапа пришла не скажу что долгожданная, но свобода от морока под названием «сборная России». На трех последних чемпионатах Европы — в третий раз подряд. Такое постоянство — признак убожества, но если учитывать само попадание в финальную часть как успех, то и ладно, можно все спустить на тормозах. «Сделали все что могли», «это спорт, в нем бывают и поражения», «надо извлечь уроки» — эта и прочая дребедень, которую слушать невыносимо, но в которой весь анализ ситуации со стороны футбольного и не футбольного начальства и заключается.

Никто Станислава Черчесова не убирает и убирать не собирается, а у него самого совести хватает смотреть людям в глаза. У него же контракт, и немаленький, а на носу продолжение отборочной кампании чемпионата мира — 2022 в Катаре, и как же менять такого коня на такой переправе? В прежние времена тренер после подобного провала даже бы не пикнул, получив вольную с отметиной, а со Станислава Саламовича все как с гуся вода. Заканчивая эту тему, скажу: Черчесов удивительно точно подходит нашему чудному времени. Я бы не удивился, если бы на вопрос кого-нибудь из иностранных коллег: «Что случилось со сборной России?» — главный тренер команды, не шевельнув ни единым мускулом, ответил бы: «Она проиграла».

Свобода пришла, фантомные боли остались, и никуда от них не деться даже тем, кто давно на сборную РФ махнул рукой, и даже тем, кто нисколечко за нее не переживал. Потому что это нечто безотчетное, сидящее где-то глубоко в подсознании почти у каждого, кто помнит игру Яшина и Шестернева, Воронина и Стрельцова, Черенкова и Гаврилова, Блохина и Беланова… Стоп, про наследников Блохина — это уже из другой оперы, совсем другой.

Но вот скажите, почему сборной Украины так повезло, как никогда не везло сборной России?

Почему эта команда, начавшая Евро с блестящего поражения от голландцев, с трудом победив северомакедонцев и бездарно уступив в решающем матче австрийцам, все-таки прошла сквозь игольное ушко и попала-таки в плей-офф, а у наших даже призрачных шансов не осталось?

А я отвечу. Потому что украинцы хоть два тайма, да провели так, что за них хотелось болеть. И даже когда играли плохо, почти ужасно, мелькала у них какая-то мысль, просто на реализацию этой самой мысли элементарно не хватало сил, как у того же Ярмоленко. Футбол сборной Украины, которой немало досталось от поклонников за крайне неудачный финиш группового этапа, — все равно более породистый и более духовитый, чем футбол российский. Вот так и получилось, что футбольный бог, взвешивая на весах, кого оставить в игре, оставил ребят Андрея Шевченко, с чем его и можно поздравить. Конечно, шведы — рациональные, расчетливо мастеровитые и одновременно взрывные — могут испортить настроение команде, которую именно они спасли от вылета, — у них с Украиной это уже получалось в 2012-м.

Интересный, однако, получается сюжет: шведы мало того, что отправили домой поляков, несмотря на все усилия, почти в одиночку, Роберта Левандовского, — именно они тем самым превратили призрачный шанс сборной Украины в шанс реальный и осязаемый. А испанцы, разразившись, наконец, сразу пятью голами, сделали выездными так хорошо начавших турнир словаков. В результате всех этих пертурбаций шведы заняли первое место и вышли… на Украину. Форма у этой пары, кстати, похожая, по крайней мере по цвету футболок.

Я бы вопреки всем прогнозам поставил на Украину.

Пауза у членов ее сборной была большая, силенок поднакопили, грех не воспользоваться удивительным шансом, подаренным судьбой. Но не только судьбой, как вы поняли.

Да, кстати, и еще раз про сборную России, тайком покинувшую аэропорт после прилета. Наконец про нее сказаны добрые слова: наша команда, оказывается, стала лучшей среди сборных, занявших четвертое место. Ну, это меняет дело. Не пятая с конца, а шестая. Если отсчет вести с начала, то получается 19-я. Народ уже шутит в соцсетях, предлагая дать всем, кто еще не выступал на чемпионате мира — 2018, звание заслуженных мастеров спорта. А Черчесову — орден. Но Станиславу Саламовичу и зарплаты в 2,5 миллиона евро хватает.

Не хотел я про зарплату, но не удержусь: почитатель Сартра, Камю и Кьеркегора, мыслитель и интеллектуал Каспер Юльманн зарабатывает в 10 раз меньше. А он, между прочим, главный тренер сборной Дании, которая… ну, вы знаете.

Игрок сборной Дании Даниэль Васси игрок сборной РФ Федор Кудряшов. Фото: РИА Новости

Вот такие дела на начало самого интересного этапа любого большого футбольного форума. Почему одна восьмая розыгрыша самая интересная? Да потому что на этой стадии игрой еще не правит ее величество прагматика. Середняки и аутсайдеры гонки за медалями уже не боятся испортить впечатление, а фавориты еще не включают рационализм на полные обороты — если это, конечно, не Франция, которая на любой стадии может давить, душа в объятиях, или не Англия, которая на любом турнире при наличии ярких исполнителей скучна до сведения скул.

Финальная часть группового этапа в двух последних квартетах, особенно в «квартете смерти» под литерой F подарила футбол обжигающе боевой и радостный — ну, может быть, за исключением концовки матча между действующими чемпионами мира французами и действующими чемпионами Европы португальцами. Понятно, что результативная ничья устраивала тех и других, понятно, что они до этого играли всерьез,

но так перекатывать мяч на свой половине поля, как делали два этих монстра… За такое футбол наказывает.

А в это самое время в Мюнхене рыдали венгры, какие-то минуты не дотерпевшие до главной сенсации чемпионата Европы, и прыгали от счастья немцы, сами немцы, которых все-таки спас от позора вышедший на замену Градецка…

Это уже был Футбол. Венгерская сборная номинально показала худший по сравнению со сборной РФ результат, но по страсти и самоотдаче нет никакого сравнения, увы. Ну хорошо-хорошо, проехали, это у меня опять же фантомное.

Из неприятного — массовое заражение, которое получили в Санкт-Петербурге финские и шведские болельщики, что стало оборотной стороной медали питерской веселухи. Разбираться, кто в этом виноват, поздно: полагаю, что и питерские власти, смотревшие сквозь пальцы на то, что происходит в фан-зонах и непосредственно на «Газпром Арене», и сами фанаты, которые рады были оторваться, в том числе в барах.

Ограничения, конечно, были, но что касается футбола, то чисто номинальные, да и те не соблюдались обеими сторонами. Больше праздника, больше, еще больше — и чего еще от этого можно было ожидать? А ведь Питеру еще и один четвертьфинал проводить, и кто-то даже заикался, что, может, еще один матч Северной столице отдадут. Нет, не отдадут, если и законно полученный не отберут в связи с ковид-последствиями после предыдущих встреч.

Надеюсь, больше ничего вирусно-массового в других, более вменяемых местах (не в обиду Петербургу как городу) не случится. Не хотелось бы, чтобы выходящий на пик праздник футбола — а он, несомненно, есть — был серьезно подпорчен.

Непосредственно футбол не подведет, это уже понятно.

Владимир Мозговой

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