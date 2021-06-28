Google внедряет важную функцию в поисковую систему

В поисковике Google появится важная функция, позволяющая пользователям лучше ориентироваться в массе поискового контента. При выдаче по запросам система начнет сообщать, проверена ли та или иная информация.

Таким образом, компания намерена бороться с фейками, заполонившими Интернет. Кроме того, в Google будет внедрена система проверки достоверности новостей. Напомним, что ранее подобные попытки уже предпринимались. Также проверять новостные сообщения обещали в Facebook и Twitter.

Как пояснили разработчики, сосредоточиться на решении проблемы лжи в новостях заставила пандемия и выборы в Соединенных Штатах. Впрочем, Google обещает не удалять сообщения, даже если они не пройдут проверку. Поисковик всего лишь предупредит об этом пользователя.