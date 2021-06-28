 

В Рязани пациенту удалили злокачественную опухоль языка и сохранили речь

28.06.2021, 7:36, Разное
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У 50-летнего мужчины была диагностирована злокачественная опухоль языка, и ситуация была настолько серьезной, что потребовалась срочная операция, сообщили в региональном Минздраве.

Резекцию органа с одномоментной пластикой на микрососудах провели специалисты НМИЦ радиологии Минздрава совместно с врачами Рязанского онкоцентра. Для этого был использован специальный операционный микроскоп, позволяющий выполнять высокотехнологичные операции подобного рода.

В ходе процедуры врачи удалили опухоль и выполнили замещение раневого дефекта лоскутом кожно-мышечной ткани, взятой с предплечья пациента, с наложением микрососудистых анастомозов. По словам врачей, это наиболее щадящий вид хирургического вмешательства при таких патологиях, который позволяет более полноценно реабилитировать больных и вернуть им речевые функции.

Ранее хирурги из Тюмени полностью сформировали новый язык пациенту с 4 стадией рака. Поскольку злокачественное образование распространилось на весь орган, его пришлось полностью удалить. Для создания нового языка врачи выделили кожно-мышечный лоскут со спины вместе с питающими его сосудами и нервом, а также подъязычный нерв, выходящий из основания черепа и сосуды на шее, после чего сшили их под микроскопом. Спустя три недели пациент снова смог заговорить.



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