 

COVID-19 обнаружили у премьера Люксембурга, который получил одну дозу вакцины

28.06.2021, 7:32, Новости дня
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“После проведенной сегодня самопроверки, которая оказалась положительной, премьер-министр, государственный министр Ксавье Беттель сегодня утром изолировался в соответствии с положениями, установленными управлением здравоохранения. Впоследствии проведенный ПЦР-тест подтвердил этот результат”, – говорится в сообщении.

Глава правительства отправился в изоляцию на 10 дней.

“У премьер-министра в настоящее время проявляются легкие симптомы (лихорадка, головная боль), и он продолжит выполнять свои обязанности и функции, в том числе дистанционно”, – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

6 мая в Twitter Беттель писал, что сделал первую прививку от коронавируса.

#Geimpft. De Moien krut ech di éischt Dosis géint de #Covid19. Merci dem Personal am Impfzenter, wou alles perfekt geklappt huet. D’Impfung ass déi beschte Méiglechkeet, wéi mir d’Kris kënnen all zesummen hannert eis loossen. pic.twitter.com/7N3e7XUUNF

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) May 6, 2021

Luxemburger Wort отмечало, что премьеру Люксембурга ввели дозу вакцины AstraZeneca.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания, в Люксембурге на 28 июня подтвердили 70,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 818 пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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