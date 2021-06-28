28 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, приметы и запреты этого дня

Национальные праздники. В Украине 28 июня – одна из важных дат, поскольку именно в этот день 25 лет назад Верховная Рада приняла основной закон государства – Конституцию. Принятие основополагающего документа непосредственно в сессионном зале проходило почти двое суток подряд. С 1996 года Конституция изменялась восемь раз, последние изменения в текст документа были внесены в августе 2019 года и касались снятия неприкосновенности с народных депутатов.

В православной традиции сегодня именины у Григория, Ефрема, Иеронима, Иона, Касьяна, Лазаря, Михаила, Модеста и Федора. В католической – у Иринея и Леона.

Этот день в истории:

в 1922 году была создана прокуратура Украины;

в 1989 году в Киеве прошел прощальный футбольный матч динамовца, обладателя “Золотого мяча” 1975 года Олега Блохина. В этот день сборная СССР, в составе которой он забил 42 гола, встречалась со сборной футбольных звезд мира. На концерте во Дворце спорта, который состоялся накануне прощального матча, Тамара Гвердцители исполнила песню Юрия Рыбчинского и Геннадия Татарченко “Виват, король!”.

В этот день родились:

в 1948 году – Сергей Бодров – старший, советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, отец погибщего актера и режиссера Сергея Бодрова – младшего;

в 1966 году – Джон Кьюсак, американский киноактер, сценарист, продюсер;

в 1971 году – Фабьен Бартез, французский футбольный вратарь, чемпион мира (1998), чемпион Европы (2000);

Илон Маск, канадско-американский инженер и предприниматель, основатель компаний PayPal, SpaceX, один из основателей и инвесторов Tesla Motors.

В этот день умерли:

в 1992 году – Михаил Таль, советский шахматист, гроссмейстер, восьмой чемпион мира. Ему было 55 лет.

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