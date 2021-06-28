 

Корабли ВМФ РФ отразили атаку условного противника в Средиземноморье

28.06.2021, 6:58, Новости дня
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Экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море, сообщили в Минобороны.

«В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море и авиации ВКС России, начавшегося 25 июня в восточной части Средиземного моря, экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что «особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника».

По замыслу учений корабли совместно с подлодками «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», а также с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе (Сирия). Учения проходят на фоне захода в акваторию Средиземного моря британского авианосца «Королева Елизавета»( Queen Elizabeth), на котором находятся десять американских F-35 под британским командованием, с группой кораблей.

Напомним, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения ВКС и ВМФ России. В тот же день носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземноморье уничтожили условного противника. Кроме того, ВМФ РФ запланировал ракетные стрельбы вблизи британского авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth).



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