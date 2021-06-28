Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность введения запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта», сообщила The Times.

По имеющимся у издания сведениям, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании, передает ТАСС.

При этом, по словам источника издания в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ.

Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса.