 

Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС

28.06.2021, 6:58, Новости дня
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность введения запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта», сообщила The Times.

По имеющимся у издания сведениям, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании, передает ТАСС.

При этом, по словам источника издания в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ.

Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса.



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