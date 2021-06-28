 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

28.06.2021, 6:58, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек, курс евро вырос на 14 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 72,26 рубля. Курс евро вырос на 14 копеек – до 86,36 рубля, передает ТАСС.

В минувшую пятницу рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро.



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