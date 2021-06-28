Мнение: О главном секрете «антипрививочников»
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А вот это уже тянет на сенсацию.
Оказывается, вот этот невероятный в образованной стране кошмарный рост числа противников вакцинации – причём конкретно от CoVID-19, а не от кори или полиомиелита – возник совсем не просто так. И не только вследствие пробелов лучшего в мире образования.
Один из самых авторитетных российских телеграм-каналов сообщает…
Ковид-диссидентство выходит на первое место в списке внутриполитических угроз. Зарождающаяся история победы над #коронавирусом посредством отечественных вакцин тормознулась об апатию и аномию российского общества. Нарастающий социальный конфликт может ударить не только по предстоящим выборам. Масштаб и серьёзность катастрофы таковы, что при разборе полётов может не оказаться неприкасаемых (тыц).
И сам источник катастрофы – вот:
Нам удалось выяснить, по какой причине в России появилось такое огромное и мощное движение «антипрививочников». Их поддерживают очень состоятельные и влиятельные люди. Заговорщиками является один из федеральных министров, чиновники Москвы и даже некоторые футболисты. Суть кроется в «векторах» и аденовирусах – важнейших составляющих главной отечественной вакцины.
Вроде бы многозначительно. Хотя и не совсем научно: аденовирусы Ad5 и Ad26 – и есть те самые вектора. Но с тем, что за «антипрививочниками» действительно стоят очень состоятельные и влиятельные люди поспорить сложно: и аргументы, и действия, и тактика, и стратегия антиваксеров с головой выдают высокую степень организации.
Как думаете, кто реально за ними стои́т? И какие цели преследует?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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