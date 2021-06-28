 

Мнение: О главном секрете «антипрививочников»

28.06.2021, 6:56, Разное
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А вот это уже тянет на сенсацию.

Оказывается, вот этот невероятный в образованной стране кошмарный рост числа противников вакцинации – причём конкретно от CoVID-19, а не от кори или полиомиелита – возник совсем не просто так. И не только вследствие пробелов лучшего в мире образования.

Один из самых авторитетных российских телеграм-каналов сообщает…

Ковид-диссидентство выходит на первое место в списке внутриполитических угроз. Зарождающаяся история победы над #коронавирус­ом посредством отечественных вакцин тормознулась об апатию и аномию российского общества. Нарастающий социальный конфликт может ударить не только по предстоящим выборам. Масштаб и серьёзность катастрофы таковы, что при разборе полётов может не оказаться неприкасаемых (тыц).

И сам источник катастрофы – вот:

Нам удалось выяснить, по какой причине в России появилось такое огромное и мощное движение «антипрививочников». Их поддерживают очень состоятельные и влиятельные люди. Заговорщиками является один из федеральных министров, чиновники Москвы и даже некоторые футболисты. Суть кроется в «векторах» и аденовирусах – важнейших составляющих главной отечественной вакцины.

Вроде бы многозначительно. Хотя и не совсем научно: аденовирусы Ad5 и Ad26 – и есть те самые вектора. Но с тем, что за «антипрививочниками» действительно стоят очень состоятельные и влиятельные люди поспорить сложно: и аргументы, и действия, и тактика, и стратегия антиваксеров с головой выдают высокую степень организации.

Как думаете, кто реально за ними стои́т? И какие цели преследует?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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