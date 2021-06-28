Платья-футболки с корсетом и другие трендовые варианты платьев, которые уже носят все модницы

Платья – идеальная одежда для лета. В тренде модели самых разных фасонов, которые можно менять каждый день. Важно научиться правильно сочетать их с другими предметами гардероба. Сейчас актуально комбинировать, казалось бы, неподходящие друг к другу вещи.

Далее – пять трендовых платьев, благодаря которым любая девушка будет выглядеть мило и женственно.

Платья-футболки и платья-рубашки с корсетом

Этим летом в моде женственность и элегантность, иначе как объяснить возвращение корсета. Его надевают поверх футболки оверсайз, и получается невероятно стильный образ (на главном фото). Сейчас в тренде микс из старого и нового. К такому наряду можно надеть грубые сандалии с мехом или босоножки с тонкими ремешками.

Платья-бюстье

Что если поиграть на контрастах и ​​надеть к платью-бюстье сандалии или кеды? Невероятно эффектно, особенно если дополнить образ бейсболкой и спортивной сумкой.

Сочетание спортивных вещей с гламурными этим летом невероятно актуально. Получаются образы в стиле спортивный шик.

Прозрачные платья

Вновь вернулся легкий и нежный фатин. Но здесь не обойтись без максимального смешивания стилей и сочетания несочетаемого.

Добавить к платью громоздкие джинсовые ботинки в стиле рок или оригинальные шлепанцы.

Платья-комбинации

Платья в бельевом стиле на самом деле из моды никогда не выходили, просто каждый год их носят по-разному.

Этим летом актуально сочетать их с объемными жакетами. Из обуви подойдут сандалии на платформе или грубом каблуке. Из украшений можно добавить многослойную цепочку. Еще один способ носить платье-комбинацию – надевать его с простой белой футболкой и кедами.

Модели в стиле 70-х

Этим летом появились модели платьев с воротничками и в горошек, которые были на пике популярности в 70-е годы. К такому комплекту из обуви можно добавить сандалии, из украшений – массивные серьги, грубые цепочки. Дополнить сумками со складками или в форме полумесяца.