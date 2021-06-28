Младенца задержали на 15 часов, а потом изъяли. Как вещдок

СК продолжает докручивать дело о суррогатном материнстве. Теперь обвиняют китайского отца, у которого отняли ребенка прямо в кабинете следователя.

Лю на коленях у отца на допросе в СК

На этой фотографии годовалый Лю на коленях у отца на допросе в СК у следователя Златы Романовой. Допрос длился 15 часов. Все это время младенец находился в кабинете.

На беспрецедентные меры пошел СК, чтобы «дожать» дело о суррогатном материнстве, участники которого обвиняются в «торговле детьми». Ни одного достоверного свидетельства преступного умысла за год следствием так и не было найдено. Все иностранные граждане, пользовавшиеся услугами российских клиник для рождения ребенка по программе суррогатного материнства, подтвердили генетическое родство с рожденными в РФ детьми.

По чудовищному в своей нелепости и жестокости (в отношении детей и их родителей) делу еще год назад были арестованы семь человек: врачи, юристы, переводчик и курьер. Дело явно буксует, «Новая» писала об этом не раз. Трое изъятых филиппинских детей с подтвержденным генетическим родством находятся до сих пор в Видновском доме ребенка — биологическим родителям их не отдают.

Однако и этого оказалось мало — карательная машина теперь пытается загнать под свой каток и иностранных граждан.

Год назад на улице Аргуновской в Москве были обнаружены пять младенцев, рожденных суррогатными матерями для жителей Китая. Вся процедура была проведена в сертифицированной клинике с оформлением договоров. Сразу забрать рожденных детей их биологические родители не смогли из-за пандемии.

Детей власти тогда изъяли, поместили в детдом. Китайские граждане обратились в суд. Спустя год по трем из пяти дел были вынесены судебные решения: детей отдать родителям на основании генетической экспертизы. Двоих детей родители успели забрать и уехать в Китай.

Лю Цзюнь забрать и вывезти своего сына не успел.

Паспорт Лю

Вот что рассказал «Новой» юрист Михаил Бакланов, представляющий в РФ интересы китайской семьи:

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Ситуация вопиющая и беспрецедентная. На руках у отца решение Бабушкинского районного суда о передаче ребенка родителям и распоряжение опеки о передаче ребенка на основании этого решения. На ребенка оформлен паспорт гражданина Китая. Они проживали в гостинице «Ханой» и ждали вылета. В час ночи 25 июня к ним в номер отеля ворвались сотрудники СК, отобрали все документы — паспорта, медицинские документы — и телефоны. Китайские граждане находились там без переводчика — представьте их шок. Их уведомили, что отец ребенка должен к 10 утра приехать в Следственный комитет. Утром он, конечно, никуда не поехал, потому что вообще не понимал, что происходит, и в 10 утра эти же сотрудники на личном автомобиле приехали за ним.

Больше 15 часов отца с ребенком удерживали в кабинете и проводили процессуальные действия. Мужчину шантажировали: пытались заставить его подписать заявление, чтобы он опять отдал сына в дом малютки, и тогда якобы они его не будут задерживать. То есть они хотят взять в заложники ребенка на период проведения расследования по уголовному делу, чтобы ребенок был вещдоком.

Органы опеки отказались в этом беспределе участвовать, они не приезжали в Следственный комитет, потому что ребенка передали отцу на законных основаниях по решению суда.

Лю Цзюнь категорически отказался подписывать подготовленное следователем заявление о передаче ребенка под надзор государства, и после долгих совещаний было решено перевести его из статуса свидетеля в статус подозреваемого и задержать. Ночью за ребенком приехала скорая, его насильно отобрали у отца в кабинете следователя и увезли в больницу. Потом ребенка отправят в Центр содействия семейному воспитанию «Центральный». Это сами следователи мне сказали. Сегодня Пресненский суд будет решать вопрос о мере пресечения Лю Цзюню».

Годовалый Лю лежит на стульях в кабинете следователя

Удивительная история. Следственный комитет как часть государственной машины ради своих ведомственных интересов вступает в конфликт с другими частями этой машины — органами опеки и судом. Мало того, СК выходит на «международный уровень», сначала отняв детей у филиппинских граждан, а теперь пытаясь пришить статью гражданину вроде как дружественного Китая. При таком замахе судьба конкретных детей, фактически сделанных сиротами при живых родителях, уже никому не важна.

По ходатайству прокурора отец задержан на 72 часа.

Наталья Чернова

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