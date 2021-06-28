У любителей картофельных снеков повышен риск смерти от болезней сердца и сосудов



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Ученые из Медицинского университета Харбина проанализировали результаты национального исследования здоровья и питания США, которое проводилось с 2003 по 2014 годы с участием 21,5 тысячи американцев. На момент начала наблюдательного периода всем участникам было 30 лет, распределение по полу было практически одинаковым.

Авторы исследования сосредоточились на оценке связи летальных исходов в этой когорте от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и других причин с их пищевыми привычками, о которых добровольцы сообщали в опросах.

Ученые распределили утренний прием пищи участников на три группы: фруктовый и овощной завтрак – с большим количеством продуктов с содержанием крахмала – и так называемый западный завтрак, который обычно включает яичницу с беконом или ветчиной, хлопья, тосты или выпечку. В качестве контрольной группы были использованы данные тех добровольцев, которые придерживались любой другой диеты.

Анализ данных показал, что любители сытных западных завтрак больше других участников потребляли продукты из рафинированного зерна, твердых жиров и сахара. Добровольцы, которые предпочитали завтракать утром, съедали больше цельнозерновых продуктов, йогурта и орехов в течение дня. В то же время у поклонников продуктов с высоким содержанием крахмала ожидаемо выявился высокий уровень потребления продуктов из белого картофеля.

Самый высокий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался у сторонников «картофельной» диеты: на 44,-52%. Вероятность ранней смерти от всех причин в этой группе была повышена на 50-52%. У тех, кто по утрам предпочитает западный завтрак, вероятность от сердечно-сосудистых заболеваний была повышена на 44%. А вот у тех, кто ест много фруктов и овощей, этот риск был снижен на 23%, а общая смертность — на 31% меньше по сравнению с другими добровольцами.

Авторы исследования также выяснили, что потребление овощей на ужин связано со снижением риска развития онкозаболеваний, в то время как во время обеда эти продукты не оказывают такого положительного эффекта.